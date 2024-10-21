我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天不只有跨年演唱會，11月初還將前進高雄、花蓮辦公益演唱會。（圖／五月天臉書）

每年五月天跨年幾乎都會在台灣舉辦演唱會，陪著粉絲一起跨到新的一年，日前主唱阿信在超犀利趴13劇透，今年跨年演唱會在桃園。今（21）日稍早相信音樂也官宣，五月天今年將帶著「5525回到那一天」巡迴演唱會，回到桃園棒球場陪粉絲一起跨年，從12月28日開始一連開唱6場，一路嗨到2025年。五月天「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會去年從台中跨年起跑，一路前往高雄、香港、北京、深圳、太原、武漢、成都、上海等曾經走過的回憶之城，超過250萬人次揮舞著魔法螢光棒，啟動回憶時光機，歷經57場時光重逢。到了2024年底，他們將帶著新年特別版回到桃園棒球場，從2024年12月28、29、31日唱到2025年1月1、4、5日，陪著粉絲迎接最後和最初，打造6個晚上難忘的演唱會。事實上，五月天已經不是第一次在桃園棒球場開唱，他們2017年就帶著「人生無限公司」巡迴演唱會，首次在桃園棒球場陪歌迷。直到今年五月天也沒有缺席，年底回到桃園棒球場再創美好回憶。五月天「5255回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，門票將在11月10日拓元售票系統上開賣，上午9點30分開賣親子套票、10點開放玉山卡友區購票，11點全面開賣。不只跨年演唱會，五月天在11月1日、2日、3日也會率先前進高雄、花蓮、玉里舉辦公益演唱會，屆時還有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿無酬共襄盛舉，期望為遭到天災重創的花蓮注入生氣，替當地加油打氣。