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美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍戰，洛杉磯道奇今（21）日以10：5擊敗紐約大都會，系列賽4:3晉級世界大賽，在國聯冠軍戰6場比賽，繳出4成07打擊率，打回11分打點的Tommy Edman，獲頒國聯冠軍戰MVP，Edman今年季中從聖路易紅雀被交易至道奇，原先被定位工具人，但沒想到在季後賽「奇兵立大功」幫助道奇進軍世界大賽。道奇在今年交易截止日前，透過三方交易，從紅雀隊獲得Edman，當時Edman手腕傷勢剛痊癒，剛要進行復健賽，直到8月19日才回到大聯盟，起初外界認為Edman加入道奇後，將成為板凳工具人。進入9月份，Edman手感火燙，曾經8場敲出6轟，OPS突破1，讓他站穩道奇先發游擊手位置，道奇在國聯分區系列賽對上聖地牙哥教士，Edman表現平平僅繳出2成35打擊率、1分打點，但道奇晉級國聯冠軍戰後，Edman脫胎換骨成為道奇火力來源。國聯冠軍戰Edman6場比賽繳出4成07打擊率，11分打點，追平2020年Corey Seager所創下的道奇隊史國聯冠軍戰最多打點紀錄，Edman在Freddie Freeman受傷後，有兩場比賽擔任第4棒，這兩場比賽Edman打回7分打點，成功頂替Freeman留下的火力缺口，這樣的神表現，讓Edman拿下國聯冠軍戰MVP，也寫下另一個大聯盟季後賽「奇兵建功」的故事。