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▲若想帶回5.3億頭獎，則必須第1區六個獎號全中之外，第2區的號碼也要對中。（圖／NOWnews資料照）

▲威力彩中獎金額列表。（圖／台彩官網）

▲威力彩、大樂透等各項彩券領取獎金相關規定。（圖／台彩官網）

晉升億萬富翁的機會來了！威力彩已經連續23期槓龜，頭獎都沒有送出去，因此今（21）日晚間第113085期，頭獎金額將衝上5.3億元，極度高額的獎金也將吸引許多人買一張彩券碰碰運氣，看是否能一夕反轉人生，今晚《NOWnews今日新聞》也將準時為您進行威力彩開獎報導，同時為幸運兒說明真的中獎之後，該如何領獎的流程與扣稅機制。威力彩是一種樂透型遊戲，其選號分為兩區，您必須從第1個選號區中的01~38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個+一個號碼即為您的投注號碼。而六個+一個號碼即為一注號碼，威力彩一注的投注金額為100元。開獎時，將從第1區01~38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第2區01~08的號碼中隨機開出一個號碼，這一組六個+一個號碼，就是該期威力彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。若想帶回5.3億頭獎，則必須第1區六個獎號全中之外，第2區的號碼也要對中；如果只中第1區六個獎號，則只能帶回貳獎，獎金數字也是天與地的差別。威力彩在的晚間8點30分進行直播開獎，台彩公司會在開獎前透過獨立公正人士查驗開獎機、號碼球，隨後抽出開獎來賓抽選開獎機、開獎球組、落球順序，這些程序大約會在晚間7點30分完成。威力彩總獎金為當期全部的投注金額乘以0.55，而參獎之後的獎項為固定金額，分別固定為，玖獎及普獎每注獎金固定為扣掉這些固定獎金後，剩下金額會依照比例分配給頭獎89%、貳獎11%，頭獎的保底金額為2億元。如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。若頭獎、貳獎在同一天出現多位幸運兒，則獎金也會進行平均分配。如果在晚間幸運成為威力彩中獎的幸運兒，包含所有獎項，都是在威力彩在開獎後10分鐘就可以領獎，並且要在開獎日之隔日起算的三個月內完成兌奬，獎金部分則以5千元為主要分水嶺，有著不同領取方式與扣稅規定。若是金額5000元以下的獎項可到住家附近的彩券行、中國信託商業銀行與指定金融機構進行兌獎；5001元至500萬元則必須前往中國信託商業銀行與指定金融機構兌換；超過500萬元的大獎，則須在服務時間周一到周五早上9時～下午5時先打電話至0800-024-500預約兌獎，且領取超過5000元新台幣獎項者，彩券中獎人須憑中獎之彩券與本人身分證或其他身分證明文件。此外，獎金金額5000元以下免扣印花稅，而；以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅，但會依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。除印花稅之外，公益彩券中獎獎金採分離課稅，每注獎額超過 5,000 元者，