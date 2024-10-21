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南市府經發局與「沙崙智慧綠能科學城辦公室」，今年邀集4家科學城進駐之人工智慧科技廠商打造「沙崙智慧綠能科學城主題館」，並以「AI智慧引擎、驅動綠色未來」為題，共同參加「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」，市長黃偉哲希望透過更多參展，創造更多綠色商機，為台灣第一個AI產業專區的發展鋪路，也為大南方科技S廊帶帶來更多技術的突破。沙崙智慧綠能科學城在經濟部能源署指導下率包括宜科循環、金祐國際、微智安聯及和欣光通科技，共同參加10月23日至25日於台北南港展覽1館舉辦之「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」展示多項創新產品及服務，涵蓋健康照明技術、資源回收自動化系統、智慧疫苗冷鏈技術及資安保護策略，展示科學城在綠能、資安等不同領域上應用AI的成果。也希望協助廠商推廣最新技術，創造跨業交流與商機。黃偉哲表示，「沙崙智慧綠能科學城主題館」展示台南在AI領域的創新實力，從2021年第一間企業進駐科學城以來，已在綠能、資安、循環科技等領域上，運用AI技術創造服務應用上的突破。南市府希望透過更多參展，創造更多綠色商機，為台灣第一個AI產業專區的發展鋪路，也為大南方科技S廊帶帶來更多技術的突破。這次展出亮點包括「宜科循環」運用AI技術，引領回收產業，透過視覺識別與自動化機械手臂，研發出RICO智慧回收系統，精確分類回收物，提升回收效率，增強資源再利用價值；「金祐國際」專注於開發智慧疫苗冷鏈技術，研製可攜行充電式智慧疫苗冰箱，解決偏遠地區疫苗運輸與保存問題，助力全球健康需求。「微智安聯」建置全球誘捕網絡和惡意程式沙箱分析，為企業提供跨時區預警，先進的資安演訓及預警情資服務，也協助企業提升網路安全防護能力；「和欣光通科技」健康照明與智能控制技術，推出低壓直流智慧照明系統，節能10~20%、降低線材成本50%，達成節能效果的同時，也利用智能調控光譜，影響激素分泌，調節生理時鐘。「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」展出規模較上屆成長3成，為全台最具規模的AIoT科技盛會，以「AInnovation Now」為主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」、「無人飛行器」等四大主題，預計有來自超過8個國家264家廠商參展。「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」掌握AI科技及應用、太空新創相關、無人機、AI應用等最新趨勢、創新應用等各種物聯網產業相關議題及商機。展覽日期於2024年10月23日 (三) 至10月25日 (五)，共三天每日10:00~17:00 (最後一天16:00閉展)於台北南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)。