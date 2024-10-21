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▲麥當勞聯名日本動漫《獵人》，推出全套角色卡、限定包裝，掀起討論熱潮。（圖／台灣麥當勞提供）

▲黑貓老師寫下長文，跟大家分析這起因公關品引發的炎上事件。（圖／黑貓老師授權）

▲網紅許悅拍男友打開公關品，在旁邊問：「誰是小傑」，被轟不懂作品還收麥當勞禮包。（圖／翻攝自許悅IG）

網紅展榮、許悅日前發文分享收到的麥當勞公關品，是與動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）合作的特製卡牌，但因兩人不懂這部高人氣作品，許悅還拿角色開玩笑，遭到網友炎上。有人好奇為何麥當勞不只寄給懂《獵人》的網紅、KOL就好？對此，曾當過品牌行銷副理的作家「黑貓老師」分析4大公關內幕，也逆風發言挺網紅：「」。黑貓老師今（21）日在Threads發文，表示自己身為《獵人》的最大粉絲，這次居然沒收到公關品，雖然有些失望，但他還是決定發文來幫網友解答。有人問黑貓老師，為什麼這些收到公關品的網紅開箱都不做功課？黑貓老師逆風發言：「公關品沒酬勞，KOL拍個限動跟短片就仁至義盡了，不會特別弄一個企劃，而且通常廠商會保密內容物，所以網紅也不知道自己會收到什麼。」他分析網紅立場，「一開箱發現收到酷東東，流量一定很好，直接手機拿出來就拍了，慢了就沒流量了。而且」。另外，也有人問道麥當勞寄卡牌給網紅是業配嗎？黑貓老師回答：「」。還有網友發問，「為什麼卡盒只給KOL？」黑貓老師表示：「被問到為何麥當勞不找懂作品的網紅開箱就好，黑貓老師也解釋：「」。最後，黑貓老師也補充，他並非內部人員，以上分析都是個人猜測，「搞不好那個PM可能也是上面突然塞一個案子，要在很短時間內要寄出500份公關品。就算得到名單，還要先初步篩選、接洽、詢問意願、詢問收件資料，接著才能安排寄送」、「有時候一個人對十個人就會吐一公升血，何況目前這個看起來可能有超過400人。我們也不知道哪個環節出了差錯，但這真的真的不是一件簡單的事。」