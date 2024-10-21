網紅展榮、許悅日前發文分享收到的麥當勞公關品，是與動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）合作的特製卡牌，但因兩人不懂這部高人氣作品，許悅還拿角色開玩笑，遭到網友炎上。有人好奇為何麥當勞不只寄給懂《獵人》的網紅、KOL就好？對此，曾當過品牌行銷副理的作家「黑貓老師」分析4大公關內幕，也逆風發言挺網紅：「每個KOL都有自己擅長的領域，不懂《獵人》不是他們的問題。就算不懂，也沒義務為了別人送的東西特別去搞懂，或是裝成自己懂的樣子」。
網紅不懂《獵人》還可以收公關品？黑貓老師揭內幕
黑貓老師今（21）日在Threads發文，表示自己身為《獵人》的最大粉絲，這次居然沒收到公關品，雖然有些失望，但他還是決定發文來幫網友解答。有人問黑貓老師，為什麼這些收到公關品的網紅開箱都不做功課？黑貓老師逆風發言：「公關品沒酬勞，KOL拍個限動跟短片就仁至義盡了，不會特別弄一個企劃，而且通常廠商會保密內容物，所以網紅也不知道自己會收到什麼。」
他分析網紅立場，「一開箱發現收到酷東東，流量一定很好，直接手機拿出來就拍了，慢了就沒流量了。而且每個KOL都有自己擅長的領域，不懂獵人不是他們的問題。就算不懂，也沒義務為了別人送的東西特別去搞懂，或是裝成自己懂的樣子」。
另外，也有人問道麥當勞寄卡牌給網紅是業配嗎？黑貓老師回答：「99%不是，通常你看到有感謝小卡的就不是業配，而是公關品」。還有網友發問，「為什麼卡盒只給KOL？」黑貓老師表示：「這類東西叫輔銷物（POSM），通常都是特別做給合作通路、行銷活動或合作KOL作宣傳用的，通常不會是商品，也不會拿來賣（可能有法規或是跨部門的問題）。」
寄公關品僅靠粉絲數過濾？名單這樣取得
被問到為何麥當勞不找懂作品的網紅開箱就好，黑貓老師也解釋：「大品牌通常在地區行銷都會外包給行銷公司。負責這個案子的PM（產品經理）如果手上沒有自己的名單，就會去跟別人買名單，通常就是用『某某平台、粉絲多少以上、互動率多少以上、男女年齡比例』去篩，沒有辦法用『有沒有看獵人』來取得名單」。
最後，黑貓老師也補充，他並非內部人員，以上分析都是個人猜測，「搞不好那個PM可能也是上面突然塞一個案子，要在很短時間內要寄出500份公關品。就算得到名單，還要先初步篩選、接洽、詢問意願、詢問收件資料，接著才能安排寄送」、「有時候一個人對十個人就會吐一公升血，何況目前這個看起來可能有超過400人。我們也不知道哪個環節出了差錯，但這真的真的不是一件簡單的事。」
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黑貓老師今（21）日在Threads發文，表示自己身為《獵人》的最大粉絲，這次居然沒收到公關品，雖然有些失望，但他還是決定發文來幫網友解答。有人問黑貓老師，為什麼這些收到公關品的網紅開箱都不做功課？黑貓老師逆風發言：「公關品沒酬勞，KOL拍個限動跟短片就仁至義盡了，不會特別弄一個企劃，而且通常廠商會保密內容物，所以網紅也不知道自己會收到什麼。」
他分析網紅立場，「一開箱發現收到酷東東，流量一定很好，直接手機拿出來就拍了，慢了就沒流量了。而且每個KOL都有自己擅長的領域，不懂獵人不是他們的問題。就算不懂，也沒義務為了別人送的東西特別去搞懂，或是裝成自己懂的樣子」。
另外，也有人問道麥當勞寄卡牌給網紅是業配嗎？黑貓老師回答：「99%不是，通常你看到有感謝小卡的就不是業配，而是公關品」。還有網友發問，「為什麼卡盒只給KOL？」黑貓老師表示：「這類東西叫輔銷物（POSM），通常都是特別做給合作通路、行銷活動或合作KOL作宣傳用的，通常不會是商品，也不會拿來賣（可能有法規或是跨部門的問題）。」
寄公關品僅靠粉絲數過濾？名單這樣取得
被問到為何麥當勞不找懂作品的網紅開箱就好，黑貓老師也解釋：「大品牌通常在地區行銷都會外包給行銷公司。負責這個案子的PM（產品經理）如果手上沒有自己的名單，就會去跟別人買名單，通常就是用『某某平台、粉絲多少以上、互動率多少以上、男女年齡比例』去篩，沒有辦法用『有沒有看獵人』來取得名單」。
最後，黑貓老師也補充，他並非內部人員，以上分析都是個人猜測，「搞不好那個PM可能也是上面突然塞一個案子，要在很短時間內要寄出500份公關品。就算得到名單，還要先初步篩選、接洽、詢問意願、詢問收件資料，接著才能安排寄送」、「有時候一個人對十個人就會吐一公升血，何況目前這個看起來可能有超過400人。我們也不知道哪個環節出了差錯，但這真的真的不是一件簡單的事。」