我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多民眾到事故現場獻花。（圖／翻攝我是東湖人）

台北市內湖區東湖市場17日晚間發生3死車禍，一名15歲少年無照偷開外祖父的車，會車時因一時緊張，失控蛇行撞進一旁的臭豆腐店，導致3人死亡、2人受傷。由於案發當時外公、少年母親等人出國前往峇厘島旅遊， 因此案發後第一時間無法到案說明，目前少年外公已返抵國內，警方掌貨後在今（21）日發出3張通知書，以證人身分傳喚少年外公、父親、及母親到案說明。17日傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。警方調查，該名少年昨天傍晚先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍。據了解，肇事駕駛是未成年少年，身為直系血親的父親必須連帶負起民事賠償責任，死者家屬可以申請假扣押，另外由於車主為外公，因此外公也須負擔賠償責任；刑事部分，警方將追查外公是否有主動交付、或告知車鑰匙放置位置等疑慮，讓曾姓少年可以取得鑰匙開車，若涉及這部分，也會一同依過失致死罪被警方移送。