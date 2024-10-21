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只以打者身分出戰的大谷翔平價值有多大？例行賽54轟59盜已經說明了很多，但這只是其中的一小部分，洛杉磯道奇隊從季後賽一輪遊隊伍變身成國聯冠軍，大谷到來給予的補強是難以估量的。根據日本媒體《報知體育》給出的數據，道奇隊在對上大都會的國聯冠系列賽中總共拿下46分，淨勝對手20分為MLB史上單一系列賽第4，得分能力超群。如果你還記得，在大谷翔平來之前，道奇隊雖然擁有豪華的陣容，但在季後賽的表現卻乏善可陳，2020年世界大賽奪冠之後，他們戰力依舊處於高檔，在2022和2023年分別在例行賽贏下111場和100場比賽時，卻連3年在首輪止步，而且有處於6連敗當中，打擊在季後賽熄火就是最主要的一個原因。造成這種情況的一個重要原因是道奇的明星打者最近幾年在季後賽舞台上表現不佳， 2022年Cody Bellinger（現效力於小熊隊）和Betts的打擊率均在1成43左右，而Justin Turner（現效力水手隊）的打擊率則只有1成左右。總教練Dave Roberts在今年季後賽開打前表示，希望大谷到來可以緩解Mookie Betts和Freddie Freeman的壓力，讓他們可以發揮自己的應有實力。而果真在大谷翔平來之後，Betts身上的關注減少許多，大谷得點圈和壘上無人時的打擊率差異成為話題，他本人也扛下了鎂光燈帶來的壓力，讓其他人能夠平常心應戰，這一點是數據無法體現的。另外，對手為了閃躲大谷翔平，增加了四壞球比例，不斷送人上壘，增加投手壓力，也給予了Tommy Edman這些球員更多打點機會。道奇隊本系列賽的總得分為46分，淨勝大都會20分，在 MLB史上季後賽系列賽中排名第4，球隊的總保送次數為42次，創下歷史之最。大谷祥平以17次上壘與Max Muncy共同寫下道奇隊史紀錄，成為道奇單一系列賽總上壘次數最多的球員。