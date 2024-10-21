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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在大聯盟打滾7個年頭，終於在今年如願參加世界大賽，力拚生涯首枚冠軍戒指。大谷翔平有望成為大聯盟歷史上第4位在明星賽，以及季後賽所有系列賽開轟的球員，同時有望成為繼松井秀喜之後第二位在世界大賽開轟的日本選手。自1995年分區季後賽設立以來，能夠在全明星賽與季後賽所有系列賽中擊出全壘打的球員屈指可數，目前僅有Sandy Alomar、Barry Bonds和David Ortiz3名球員達此成就。如今，大谷翔平有望成為第4位完成這項壯舉的球員，繼續在世界大賽舞台展現他的強大打擊實力。此外，大谷翔平如果能在世界大賽開轟，將成為繼松井秀喜之後的第二位在世界大賽中擊出全壘打的日本球員。松井在2009年世界大賽擊出3支全壘打，並榮獲世界大賽MVP，寫下日本棒球歷史。大谷此次是否能複製甚至超越松井的成就，也成為今年世界大賽的焦點。今年的世界大賽更讓人期待的是大谷翔平與Aaron Judge這兩位全壘打王的對決，這樣的對決在大聯盟歷史上極為罕見，在過去68年內僅發生過6次，最近一次發生在1956年，由Mickey Mantle對決Duke Snider，最終由洋基隊奪得世界大賽冠軍。1921年 Babe Ruth（洋基）―◎Jesse Kelley（巨人）1928年 ◎Babe Ruth（洋基）―Jim Bottomley（紅雀）1936年 ◎Lou Gehrig（洋基）―Mel Ott（巨人）1937年 ◎Joe DiMaggio（洋基）―Mel Ott（巨人）1956年 ◎Mickey Mantle（洋基）―Duke Snider（道奇）