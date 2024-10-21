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七十歲的陳姓老翁陷入粉紅陷井，一名自稱「身在葉門的日本的女網友」向他吐露「三歲時爸媽就離我而去，是叔叔把我扶養長大，我11歲移民英國…」等鬼話，要老翁匯五萬元給她買機票來台灣看他，幸好第一銀行台中分行職員查覺有異，向第一分局警方報案，及時敲醒老翁的一縷春夢。中市警一分局西區派出所於113年10月11日9時許接獲第一銀行台中分行報案稱，一名七旬的陳姓老翁疑似遭遇愛情詐騙，準備匯款新臺幣五萬元給一名自稱是日本人的女網友，該女網友聲稱要買機票從葉門飛來臺灣見面。警員劉家齊獲報後迅速趕至現場，當場揭穿這名「日本女網友」精心編織的謊言，成功阻止了這起詐騙案件，保住老翁的血汗錢！經瞭解，陳姓老翁到第一銀行台中分行向行員稱要臨櫃匯款5萬元到指定帳戶，經林姓行員詢問老翁匯款用途時，老翁表示他在LINE上認識一名女網友，女網友說自己現住葉門，想飛來臺灣跟老翁見面，但沒有錢買機票，希望老翁提供資金。林姓行員發現指定帳戶有異常，馬上警覺並通報警方。警方到場後，老翁向劉員傾訴，該名女網友掏心掏肺告訴他「我是日本人，三歲時爸媽就離我而去，是叔叔把我扶養長大，我11歲移民英國，現在住葉門，我好想去找臺灣找你，但我沒有錢，希望你可以匯錢給我買機票」，老翁一時心軟，才到銀行準備匯款。劉員當場向老翁解釋，這是典型的詐騙手法，詐騙集團常透過社交平台與不特定對象搭訕，透過長期的情感建立，伺機提出經濟上的需求。對方會編造緊急狀況或想見面卻缺錢等理由，藉此引誘受害者匯款。經劉員詳細解說後，老翁才驚覺自己差點上當，並向銀行行員與警方表達深切謝意，感謝他們的細心和專業，成功保住了五萬元財產！第一分局呼籲，民眾在網路交友時需保持高度警惕，詐騙集團常利用感情作為誘餌，要求受害者提供金錢援助。遇有此類情況，切勿輕易匯款或透露個人資料，應立即撥打110或165反詐騙專線，向警方尋求協助，以免遭受不必要的損失。