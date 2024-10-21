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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽，洛杉磯道奇今（21）日擊敗紐約大都會後，將在世界大賽碰上紐約洋基，雙方將上演「東西岸大戰」今年例行賽雙方共交手過3次，道奇以2勝1敗占優，兩隊在分區冠軍戰的火力也明顯出現差距，因此打線火力將成為世界大賽的決勝關鍵點。洋基在美聯冠軍戰對上克里夫蘭守護者的5場比賽中，團隊打擊率為2成50、敲出42支安打、打回25分打點，而道奇在對上大都會的6場比賽，則是繳出2成68打擊率、56支安打、44分打點，從團隊打擊表現來看，道奇明顯優於洋基。洋基當家球星「法官」Aaron Judge雖在對上守護者的系列賽，手感稍稍回溫，但打擊率還是偏低的1成61，好在打線還有Juan Soto和Giancarlo Stanton兩位重砲，加上大物新秀Anthony Volpe的表現支撐，才讓洋基打線維持一定的攻擊火力。雖火力遜色於道奇，但洋基擁有更完整的先發輪值，包含Gerrit Cole、Luis Gil、Carlos Rodón等人，今年季後賽洋基投手群目前為止，繳出防禦率3成27、失掉30分自責分、僅被敲出7支全壘打、送出81K，而道奇投手群在季後賽繳出防禦率4.30、失掉42分自責分、被敲出12發全壘打，相比起來，洋基投手群更具壓制力。洋基在投手數據上佔優，道奇則是團隊火力驚人，兩隊在世界大賽短兵相接，有望上演「矛與盾的對決」而「法官VS大谷」50轟等級的打者對決，注定將為世界大賽寫下新篇章。由於今年道奇例行賽戰績優於洋基，因此享有世界大賽主場優勢，2024世界大賽首戰將在台灣時間本週五進行，洋基將作客道奇球場，目前比賽時間尚未公布。