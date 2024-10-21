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第22屆台灣同志遊行將於本週六舉行，同婚家庭的權利也被熱烈討論，台中市議員黃守達指出，台中市目前有1895對同性伴侶登記結婚，落實性別友善政策卻慢半拍，至今未將同婚家庭收養新生兒納入生育津貼發放作業計畫。社會局長廖靜芝答詢時強調，收出養的父母親在法律上等同親生，允諾台中市一定會跟進。台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽今（21）日在民政業務質詢時指出，2019年5月17日《司法院釋字第748號解釋施行法》通過後，台中市共有1895對同性伴侶登記結婚，2023年5月16日，立法院修正第 20 條，關係雙方當事人之一方收養他方之子女或共同收養時，準用民法關於收養之規定，目前全台已有111名孩子完成繼親收養登記，讓跨越血緣的愛得以延續與保障。法規修訂後，各縣市陸續修正關於生育獎勵金（生育津貼）的發放辦法與規定，台北、新北、高雄、桃園、台南等五都，明確將同婚家庭收養新生兒納入生育津貼發放規定內，但《台中市生育津貼發放作業計畫》完全沒相關規定，只能以特殊專案處理，落實性別友善政策慢半拍。議員們要求，台中市社會局應盡快納入，同時加強相關政策的宣傳，落實多元性別友善政策。社會局長廖靜芝坦言，目前沒有特別做規定，但在法律上，收養和親生是一樣的，她允諾台中市在辦法上一定盡快跟進。社會局補充說明，為保障同婚家庭權益，若同婚家庭在其中一方親生子女出生後6個月內，依照程序收養經法院裁定認可，並於戶政事務所辦妥收養登記，目前可透過專案補助方式申請生育津貼。社會局將行文29區戶政事務所應同意補助，未來將修正《台中市生育津貼計畫》予以明確規範。