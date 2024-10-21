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▲準颱風潭美可能到達的時間和機率出爐。（圖／氣象署官網）

▲本週前半段台灣天氣受到東北季風影響，北北基宜慎防局部大雨，週四起則要留意熱帶性低氣壓或颱風動態帶來的豪大雨。（圖／氣象署提供）

準颱風「潭美」根據中央氣象署預測，最快今（21）天下午到晚上有可能會正式升級，目前路徑預估雖然有點分歧，最大的機率往西邊前進，穿越菲律賓呂宋島後進到南海，規模預測會是「輕颱」等級，至於是否會侵襲台灣？各界氣象專家預測，颱風外圍環流將會影響台灣，其中迎風面的「6縣市」躲不掉雨勢。準颱風「潭美」雖然距離台灣還有蠻大一段距離，但秋颱的挾帶的狂風暴雨不容小覷，中央氣象署預報員曾昭誠今（21）日受《NOWnews》訪問時提到，熱帶性低氣壓TD24昨（14）日下午2點生成，最快今天下午到晚上會升級成為今年第20號颱風「潭美」。至於颱風是否會讓台灣再度「停班停課」？民眾在threads發文問：「上次北部放了2天放假，10/28有人覺得北北基會放颱風假嗎？」還有人直接開賭盤「10/28有人覺得北北基會放颱風假嗎？」不少人哀嚎：「不要再放了，拜託」、「不要放，讓我老公去上班，讓我清靜」，還有人覺得只要停班停課後，隔天銀行、醫院人都超多，其他人也笑回，「今年連假都是颱風給的」。會不會再度「停班停課」，曾昭誠預報員認為現在討論稍嫌早了一些，因為現在還在熱帶低氣壓帶的狀態，還沒升級為颱風，海上颱風警報也還沒啟動，可以等颱風生成評估路徑後才能比較明確。各國預測路徑分歧，是否會襲台？目前準颱風「潭美」距離台灣還有點遠，但外圍環流蠻大，曾昭誠預報員指出，可能從週四（10/24）颱風的外圍環流就會影響到台灣，主要降雨的部分或落在東半部地區，會有大雨或豪雨的機會，雨會一路下到週日，東半部降雨都會都會蠻明顯，西部因為偏背風側，所以週三、週四天氣還不錯，雨勢都不會太明顯。從氣象署公布的一週降雨趨勢，從週四（24日）開始有東北季風加上颱風的熱帶系統外環環流的影響，迎風面為首當其衝，台灣6區包含：基隆、台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春都躲不掉這波大雨，其中10/26（六）、10/27（日）宜蘭、花蓮的雨量預測為紫色，會是豪大雨等級，民眾務必留意。📍10/21（一）下午到晚上潭美颱風可能會形成。📍10/22（二）下午～10/24(四) 東北季風南下。📍10/24（四）~10/27（日）潭美外圍環流是影響台灣東半部，降雨明顯。