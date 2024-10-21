天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會12月5日起將一連在大巨蛋開唱4天，票價從6880元至1880元不等，門票於10月23日中午12點於拓元售票系統開賣。搶票日即將來到，許多鐵粉摩拳擦掌，就怕錯過親眼目睹周杰倫的機會，《NOWnews今日新聞》整理出演唱會搶票、選位攻略，以及周杰倫這些年還沒唱過的冷門歌，讓歌迷們一文看完。
🟡周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場資訊
📍時間：2024年12月5日（四）19:30、12月6日（五）19:30、12月7日（六）18:00、12月8日（日）18:00。
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$6880／$5880／$4880／$3880／$3280／$2280／$1880
📍售票時間：2024年10月23日（三）中午12:00
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
🟡周杰倫「嘉年華」全球巡迴唱5年！4專輯最常被翻牌 這些歌還沒唱過
周杰倫「嘉年華」演唱會自2019年10月17日開始世界巡迴，總數共有91場。有資深歌迷挖出，周杰倫曾發行的15張專輯中，《范特西》、《七里香》、《依然范特西》、《最偉大的作品》最受周杰倫與歌迷青睞，裡頭每一首歌曲都已在演唱會被翻牌演唱。
至於周杰倫還沒演唱會的歌曲，單曲包含〈千山萬水〉、〈天地一斗〉、〈大頭貼〉、〈麥烝瑋〉、〈阿爸〉、〈二手煙〉、〈紐約地鐵〉。專輯內曲目則如下：
2000年《Jay》：〈娘子〉。
2002年《八度空間》：〈火車叨位去〉。
2003年《葉惠美》：〈懦夫〉、〈同一種調調〉、〈雙刀〉。
2005年《11月的蕭邦》：〈藍色風暴〉、〈逆鱗〉。
2007年《我很忙》：〈無雙〉、〈扯〉。
2008年《魔杰座》：〈龍戰騎士〉、〈蛇舞〉、〈時光機〉、〈流浪詩人〉。
2008年《功夫灌籃電影原聲帶》：〈秘密花園〉。
2010年《跨時代》：〈跨時代〉、〈嘻哈空姐〉。
2011年《驚嘆號》：〈迷魂曲〉、〈你好嗎〉、〈琴傷〉、〈療傷燒肉粽〉、〈水手怕水〉、〈世界未末日〉、〈皮影戲〉、〈超跑女神〉、〈公主病〉。
2012年《十二新作》：〈四季列車〉、〈手語〉、〈公公偏頭痛〉、〈傻笑〉、〈比較大的大提琴〉、〈烏克麗麗〉。
2013年《天台電影原聲帶》：〈天台〉、〈狗仔舞〉、〈打架舞〉、〈大明星〉。
2014年《哎呦，不錯哦》：〈陽明山〉、〈怎麼了〉、〈一口氣全唸對〉、〈竊愛〉、〈鞋子特大號〉。
2016年《周杰倫的床邊故事》：〈床邊故事〉、〈說走就走〉、〈前世情人〉、〈英雄〉、〈土耳其冰淇淋〉、〈Now You See Me〉。
🟡周杰倫演唱會「大巨蛋」選位攻略
最貴票價6880元、5880元的B2特區（特A區）能近距離看到天王本人，絕對是鐵粉必買。若不想離舞台太遠，可以入手B1看台區，票價為5880元、4880元，可以看到舞台全景，中間區域位置音場也較佳，但要注意B1層後排可能會因天花板產生壓迫感。而特B2、B3、B4、B5可以看見較多的舞台全景，雖然兩側較斜，但有退縮視野輔助。
票價4880元、3880元的L2看台區域，視野較為遼闊，但後排也有可能因天花板產生壓迫感，其中203區、204區、205區、221區、222區、223區相對較舒適。另外，票價4880元的L3看台，是全場唯一的沙發座椅，且進出動線較獨立，中央還有一區為未開放的貴賓包廂區，追求舒適度的觀眾可參考。但自L3層已開始有一定的高度，懼高的人要多加考量。
至於票價最低的2280元、1880元L4看台、L5看台區域，由於已經距離舞台頗遠，基本上都是看大螢幕，享受現場氣氛，且座位較高，建議小資族、不怕高的觀眾選購。但要注意L4層都只有6排，相較其他區張數較少，且低價票通常很搶手。另外L2、L3、L4、L5看台前排都可能有欄杆遮蔽問題。
🟡演唱會搶票流程
首先必須確定自己已註冊、登入拓元會員，接著進入到演唱會購票頁面，點選上方「立即購票」，等到搶票時間一到，選取想看的場次並點選「立即訂購」，接著選擇「電腦配位」或「自行選位」，再點選購票區域，自行選位者必須多一個選取位置的步驟。
選位完成後，接著選擇選擇張數、輸入驗證碼，並閱讀服務條款後勾選同意，最後按下「確認張數」，就會進入等待頁面，若搶票成功，即可選擇付款方式及配送方式，並於10分鐘內點選「下一步」，完成結帳流程即可 。
🟡演唱會搶票技巧
📍建議在搶票時選擇「電腦配位」，少一個步驟可能會大幅提升搶票成功率。
📍由於拓元的驗證碼具有辨識難度，建議可在搶票前先行練習，練習網址請點此。
📍搶票時可利用國際時鐘較為準確。
📍使用電腦搶票者，可在輸入完驗證碼後按「Tab」再按「空白鍵」最後按「Enter」，就會直接勾選同意條款，並進入等待頁面。
📍建議在搶票前多加練習購票流程，避免不熟悉而失誤。
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📍時間：2024年12月5日（四）19:30、12月6日（五）19:30、12月7日（六）18:00、12月8日（日）18:00。
📍地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）
📍票價：NT$6880／$5880／$4880／$3880／$3280／$2280／$1880
📍售票時間：2024年10月23日（三）中午12:00
📍售票系統：tixCraft拓元售票系統
🟡周杰倫「嘉年華」全球巡迴唱5年！4專輯最常被翻牌 這些歌還沒唱過
周杰倫「嘉年華」演唱會自2019年10月17日開始世界巡迴，總數共有91場。有資深歌迷挖出，周杰倫曾發行的15張專輯中，《范特西》、《七里香》、《依然范特西》、《最偉大的作品》最受周杰倫與歌迷青睞，裡頭每一首歌曲都已在演唱會被翻牌演唱。
至於周杰倫還沒演唱會的歌曲，單曲包含〈千山萬水〉、〈天地一斗〉、〈大頭貼〉、〈麥烝瑋〉、〈阿爸〉、〈二手煙〉、〈紐約地鐵〉。專輯內曲目則如下：
2000年《Jay》：〈娘子〉。
2002年《八度空間》：〈火車叨位去〉。
2003年《葉惠美》：〈懦夫〉、〈同一種調調〉、〈雙刀〉。
2005年《11月的蕭邦》：〈藍色風暴〉、〈逆鱗〉。
2007年《我很忙》：〈無雙〉、〈扯〉。
2008年《魔杰座》：〈龍戰騎士〉、〈蛇舞〉、〈時光機〉、〈流浪詩人〉。
2008年《功夫灌籃電影原聲帶》：〈秘密花園〉。
2010年《跨時代》：〈跨時代〉、〈嘻哈空姐〉。
2011年《驚嘆號》：〈迷魂曲〉、〈你好嗎〉、〈琴傷〉、〈療傷燒肉粽〉、〈水手怕水〉、〈世界未末日〉、〈皮影戲〉、〈超跑女神〉、〈公主病〉。
2012年《十二新作》：〈四季列車〉、〈手語〉、〈公公偏頭痛〉、〈傻笑〉、〈比較大的大提琴〉、〈烏克麗麗〉。
2013年《天台電影原聲帶》：〈天台〉、〈狗仔舞〉、〈打架舞〉、〈大明星〉。
2014年《哎呦，不錯哦》：〈陽明山〉、〈怎麼了〉、〈一口氣全唸對〉、〈竊愛〉、〈鞋子特大號〉。
2016年《周杰倫的床邊故事》：〈床邊故事〉、〈說走就走〉、〈前世情人〉、〈英雄〉、〈土耳其冰淇淋〉、〈Now You See Me〉。
🟡周杰倫演唱會「大巨蛋」選位攻略
最貴票價6880元、5880元的B2特區（特A區）能近距離看到天王本人，絕對是鐵粉必買。若不想離舞台太遠，可以入手B1看台區，票價為5880元、4880元，可以看到舞台全景，中間區域位置音場也較佳，但要注意B1層後排可能會因天花板產生壓迫感。而特B2、B3、B4、B5可以看見較多的舞台全景，雖然兩側較斜，但有退縮視野輔助。
票價4880元、3880元的L2看台區域，視野較為遼闊，但後排也有可能因天花板產生壓迫感，其中203區、204區、205區、221區、222區、223區相對較舒適。另外，票價4880元的L3看台，是全場唯一的沙發座椅，且進出動線較獨立，中央還有一區為未開放的貴賓包廂區，追求舒適度的觀眾可參考。但自L3層已開始有一定的高度，懼高的人要多加考量。
至於票價最低的2280元、1880元L4看台、L5看台區域，由於已經距離舞台頗遠，基本上都是看大螢幕，享受現場氣氛，且座位較高，建議小資族、不怕高的觀眾選購。但要注意L4層都只有6排，相較其他區張數較少，且低價票通常很搶手。另外L2、L3、L4、L5看台前排都可能有欄杆遮蔽問題。
🟡演唱會搶票流程
首先必須確定自己已註冊、登入拓元會員，接著進入到演唱會購票頁面，點選上方「立即購票」，等到搶票時間一到，選取想看的場次並點選「立即訂購」，接著選擇「電腦配位」或「自行選位」，再點選購票區域，自行選位者必須多一個選取位置的步驟。
選位完成後，接著選擇選擇張數、輸入驗證碼，並閱讀服務條款後勾選同意，最後按下「確認張數」，就會進入等待頁面，若搶票成功，即可選擇付款方式及配送方式，並於10分鐘內點選「下一步」，完成結帳流程即可 。
🟡演唱會搶票技巧
📍建議在搶票時選擇「電腦配位」，少一個步驟可能會大幅提升搶票成功率。
📍由於拓元的驗證碼具有辨識難度，建議可在搶票前先行練習，練習網址請點此。
📍搶票時可利用國際時鐘較為準確。
📍使用電腦搶票者，可在輸入完驗證碼後按「Tab」再按「空白鍵」最後按「Enter」，就會直接勾選同意條款，並進入等待頁面。
📍建議在搶票前多加練習購票流程，避免不熟悉而失誤。