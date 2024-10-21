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▲而如今許多台灣球迷最想看到的，就是洋基與道奇的2大豪門正面碰頭，「法官」Aaron Judge與大谷翔平的對決，勢必對於票房以及全球的收視率來看，能夠帶來相當正面的影響。（圖／翻攝自MLB官方X）

美國職棒大聯盟2024年世界大賽對戰組合出爐，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平將和紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge進行對決，這是MLB史上第一次單季敲出50轟以上的兩位打者在世界大賽交手，球迷也對此相當興奮，直呼：「Judge vs 大谷是全人類的夢想」。而在今天道奇隊以10：5解決大都會之後，確定「大谷VS法官」的戲碼會上演，兩人都是50轟等級的打者。Judge今年以58發全壘打、144分打點、3成22的打擊率，奪得美聯全壘打和打點雙冠王；而大谷翔平則是繳出54轟59盜的成績，成為大聯盟史上第一位達成「50轟50盜」的球員。美國東西豪門正面對決，洋基對戰道奇的戲碼永遠不缺球迷，更何況這還是Judge和大谷翔平兩名這個時代的頂尖打者之間的較量。美國老牌體育雜誌《體育畫刊》在社群網站上預熱： 「洛杉磯對陣紐約，大谷對決法官，舞台已經為有史以來最好的世界大賽搭建好了。」根據MLB官方的數據，這是這將是史上首次兩名當年例行賽打出50支或以上全壘打的打者在世界大賽中正面對決。不少球迷在底下回復道：「這太驚人了」、「我希望翔平獲得他的第一枚冠軍戒指」、［我已經等不及了！」、「兩大豪門，兩大明星，秋之大賽上沒有比這更好的對決了！」而看著自己國家最好的球員站上世界大賽舞台，日本球迷自然也很期待，粉絲們表示：「大谷和法官之間的世界大賽好得令人難以置信」、「Judge vs. Otani是全人類的夢想」、「能夠看到大谷和Judge在世界之巔對決，真的很高興」。