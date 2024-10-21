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美國股市上週五（18日）全數走高，四大指數全數收紅，此外投資人關注本週將公布的科技公司財報。也激勵台北股市今（21）日開盤上漲115.71點、來到23602.98點，隨後在權值股走高之下，指數最高來到23678.51點，不過尾盤遇到賣壓襲擊，台積電一度翻黑，拖累指數漲點收斂、終場上漲55.26點或0.26%，收在23542.53點，日K連3黑，成交量為3521.76億元。大盤尾盤漲點收斂，不過資金卻去簇擁中小型股，櫃買指數開高走高，最高來到272.68點，終場收在相對高點272.46點，上漲3.77點或1.4%，一口氣站上所有均線，成交量為1000.69億元。今日個股成交量排行榜前五名：凱基金、矽統、新光金、中信金、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、晟銘電、聯鈞。權值股多為開高走低，權王台積電以1090元開出、上漲5元，最高來到1095元，不過午盤過後賣壓湧現，一度翻黑下跌5元，終場收在平盤價1085元，日K連2黑；鴻海也同樣開高走低，以210元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到213.5元，終場上漲2.5元或1.2%，收在210元，持續寫下超過3個月來新高紀錄，貢獻大盤指數就有10點；聯發科則是以1310元開出，最高一度來到1345元，終場上漲25元或1.92%，日K連2紅，收在1330元，貢獻大盤指數就有11點。鴻海再寫逾3個月新高，帶動鴻家軍也出面表態，東捷、訊芯-KY漲逾7%，友威科、建漢、中揚光、臻鼎-KY上漲逾4%，正達漲逾3%，天鈺、京鼎、乙盛-KY、AMAX-KY漲逾2%。此外，IC設計股也多檔亮燈漲停，包括：祥碩、芯鼎、晶宏，其他個股也有表現，沛亨、威盛上漲逾8%，矽力-KY漲逾7%，信驊、訊杰、M31、愛普、茂達、安格、力旺上漲逾6%，創意、世芯-KY、立積、力智、凌陽漲逾4%。掀起漲停潮的還有設備股，包括晶彩科、蔚華科、博磊、世禾攻上漲停，揚博尾盤漲停打開、漲逾9%，東捷漲逾7%，川寶漲逾6%，瑞耘、亞翔漲逾5%。不僅僅是電子股，傳產股也有族群上攻，航運股類股指數漲逾2%，位居漲幅排行亞軍。主要是因為國際運價跌幅開始出現收斂態勢，再加上集運指數（歐線）主力合約今日漲幅一度擴大至10.00%，再再推動航運股走高。領攻的就是長榮、陽明、萬海貨櫃三雄，上漲逾3%，中櫃、台船、陸海、新興漲逾2%。不過今日還是有逆勢走低的族群，舊式金融股，類股指數終場下跌逾1.6%，凱基金下跌逾3%，元大金、富邦金、玉山金、中信金、國泰金下跌逾2%，永豐金、京城銀、第一金、兆豐金、上海商銀下跌逾1%。