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▲三上悠亞吃早餐的模樣超級可愛，淡妝出門的她並沒有做任何偽裝。（圖／三上悠亞IG）

▲三上悠亞穿聯名服飾登台北時裝週走秀。（圖／三上悠亞IG）

日本退役AV女優三上悠亞人在台灣！三上悠亞19日在IG發文，貼出她0偽裝外出吃早餐、喝豆漿的甜美照片，透露自己人在台灣，很喜歡台灣的早餐文化。貼文曝光後，立刻吸引8.8萬粉絲按讚，不少人發現女神人在台北，用餐地點就是知名豆漿店「阜杭豆漿」，紛紛興奮留言：「好想在街頭偶遇三上悠亞」，而三上悠亞這次來台還參加了台北時裝週，行程滿檔。三上悠亞受邀來台參與台北時裝週，她也在IG透露自己已經抵達台灣的好消息，19日發文寫道：「台灣早餐文化蓬勃發展，我去了早餐店，那裡陣容超大！我喜歡冰冰涼涼的豆漿」，三上悠亞還附上多張自己吃早餐的照片，只見她不只喝豆漿還大啖燒餅油條，沒戴口罩、0偽裝散發滿滿女神氣質，皮膚白到發亮。三上悠亞也拍下阜杭豆漿招牌，透露自己朝聖的正是早餐名店，該篇貼文曝光後，也累積8.8萬名網友按讚，許多台灣粉絲見狀更紛紛留言，「歡迎來台灣」、「不管妳在哪裡都好美」、「請盡量享受台灣美食」、「好想在街頭偶遇三上悠亞」、「為什麼早餐店的路人還可以這麼淡定」、「美女配美食太完美了」、「好漂亮的眼睛」。事實上，三上悠亞會出現在台灣也和她聯名的服飾品牌有關，三上悠亞與台灣設計師品牌 Seivson，推出聯名系列服飾，昨日她也出席台北時裝週，身穿全黑設計感服裝走秀，三上悠亞更興奮的說：「很高興能和我喜歡的品牌合作。設計師的設計和個性都很棒，我已經成為他的忠實粉絲了」。