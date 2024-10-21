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洛杉磯道奇隊大谷翔平在轉隊的第一年，就成功幫助球隊打進世界大賽。道奇今（21）日在國聯冠軍賽G6以10：5擊敗紐約大都會，順利晉級世界大賽。大谷整場4打數擊出2支安打，貢獻1打點，成為球隊勝利的重要功臣之一，這也是大谷翔平首次在職業生涯享受世界大賽的滋味，讓他直呼「很幸福」。賽後接受媒體採訪時，大谷表示：「每場比賽都不輕鬆，從第一場到現在，我們所有人一起戰鬥。我一直渴望站在這個舞台上，現在只剩下要在這裡贏下冠軍。」談及即將對決紐約洋基，大谷說：「毫無疑問，洋基是一支出色的球隊，我們將全員一起拼盡全力。」在場上的頒獎典禮結束後，隊伍回到了休息室大噴香檳，隊長Miguel Rojas表示：「我們還有一次慶祝的機會，讓我們一起為世界冠軍努力！」國聯冠軍賽MVP得主Tommy Edman也高喊：「我們還差4場勝利，讓我們保持這個節奏！」總教練Dave Roberts同樣喊出：「還差4場！」大谷也笑著與隊友們分享這份喜悅。在享受香檳浴的同時，大谷接受日媒NHK的訪問，他說：「能贏下這場比賽感覺很欣慰，現在滿腦子都是即將到來的世界大賽。（這是我第三次參加香檳慶祝）不論幾次，這樣的慶祝總是令人開心。我希望能再慶祝一次來結束今年的賽季。」大谷接著表示：「（這個賽季）我們經歷了許多艱難的戰鬥，但靠著大家的力量，我們走到了這裡。我想堅持到最後。雖然去年經歷了手術和其他挑戰，但今年我們能走到這一步，我感到很感激，還有一點距離，我會努力跑完最後一哩路。洋基是一支很棒的球隊，我們會繼續前進。」隨後，大谷出席了記者會。當被問及為何他如此渴望進入世界大賽時，他表示：「沒有理由不去追求世界大賽。只要還在這個聯盟比賽，我們的目標就一定是那裡。我相信每個球員都抱有同樣的想法。」當被問到捧起國聯冠軍獎盃的感受時，他說：「這是我第一次拿起這樣的獎盃，這是一個很棒的經驗，我也希望能夠捧起世界大賽冠軍獎盃。」過去效力洛杉磯天使，大谷總與季後賽無緣，今年轉戰道奇馬上就迎來生涯首次的世界大賽，大谷說：「能夠在10月這段時間繼續比賽的球隊和球員屈指可數，光是這一點就已經是一種幸運。結果無論是好是壞，都會隨之而來，但能夠在這裡比賽本身就是一件很棒的事情。」