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▲郭智輝致詞提到，宜蘭地熱具有相當潛力，相信只要地熱發展愈好，資料中心也有機會進駐到宜蘭發光發亮。（圖／記者鍾泓良攝影）

經濟部與中研院今（21）日在宜蘭員山鄉開鑽全台首座「深層地熱探測井」，目標深度達4000公尺。經濟部長郭智輝致詞提到，宜蘭地熱具有相當潛力，相信只要地熱發展愈好，資料中心也有機會進駐到宜蘭發光發亮。地熱發電屬於可以24小時發電的「基載綠能」，據經濟部地礦中心評估，台灣深層地熱發電潛能具有40GW，其中宜蘭平原最為豐富達8.5GW。若可以成功取用將對於台灣電力有極大貢獻。位於宜蘭員山鄉的「員山1號深層地熱探勘井」深度達4000公尺，預計調查1年半時間，可以驗證中研院地熱探測技術模型準確度；若評估具有開發潛力，後續還要再另外申請許可。郭智輝致詞提到，地熱發展潛能備受期待，過去清水地熱電廠的成功案例，也彰顯宜蘭發展優勢，希望這次探勘能夠帶動宜蘭地熱產業展，帶來乾淨能源跟就業機會。他更提到，各產業都需要綠色能源，特別是大家最近很關注的資料中心，「如果能夠用在地的綠能，相信可以替宜蘭縣政府創造更高的這個收益」，強調宜蘭不是要發展高耗能的工業，而是智慧型企業，只要地熱發展愈好，資料中心將可以發光發亮。針對開發進度，郭智輝受訪表示，今天開鑽的是深層地熱探測井，如果研究成功才有辦法擴大。對於地熱發電目標，現在有40GW的潛能，目前利用中研院偵測技術，以及與日俱進的中油探勘技術，「我相信這個只要成功以後，我們就可以快速的複製。」他提到，最多可以開發出1000多口井，但是台灣絕對有辦法成為具有優勢產業，能夠開創大家的競爭力。至於宜蘭地熱產業可以跟資料中心一起發光發熱，是否代表有資料中心業者要來宜蘭投資？郭智輝也說，如果地熱可以發展非常成功，就如「桃李不言，下自成蹊」，如果宜蘭可以發展出地熱，資料中心可以就近使用最乾淨的能源，將會是很好的產業模式。談到台灣發展地熱的優勢？郭智輝說，就是經濟部支援、中研院研究以及中油探勘技術三者合併，就具有競爭優勢。希望大家可以給政府一點時間，因為這屬於探勘井，經過技術驗證就可以更具有競爭優勢。中研院院長廖俊智表示，很重要工作就是要完善地熱開發法規散佈於各個事業單位，所以中央跟地方一起合作，以便未來業者可以快速開發，更可以設置統一窗口，協助業者把如環評、用地取得許可及居民溝通等法規問題一次性解決，「地熱是台灣非常有潛能的選項」，希望5年、10年內可以看到占很重要的綠能比重。