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▲白鹿（左）與張凌赫（右）拍攝《寧安如夢》期間多次傳出兩人熱戀，但粉絲始終未得到正面回應。（圖／iQIYI國際站）

▲白鹿工作室發出單身聲明，火速切割與張凌赫的緋聞。（圖／白鹿資訊站微博）

中國女演員白鹿的感情世界一直受到網友矚目，2022年拍攝古裝劇《寧安如夢》時就與男演員張凌赫傳出假戲真做，外界也一直猜測兩人關係，不過雙方始終未對外說明。近日狗仔劉大錘開直播爆料白鹿曾跟張凌赫同居，消息一出白鹿工作室立刻發聲明：「白鹿女士單身。」火速切割與張凌赫的關係。2022年拍攝《寧安如夢》期間，白鹿與張凌赫多次被傳出熱戀緋聞，去年9月，劉大錘爆料兩人早已分手，但也因兩人從未正面回覆，導致後續關於戀愛傳聞依舊層出不窮。同年底，劉大錘再次強調白鹿與張凌赫早已分開，隨後又爆出兩人是被白鹿老闆于正要求分手。然而，昨（20）日，劉大錘再度爆料白鹿與張凌赫兩人在橫店拍戲時曾經同居過，更聲稱看到助理把白鹿送到張凌赫住處後隨即離開，還說她身旁的人都知道兩人關係不一般。針對狗仔的爆料，白鹿工作室隨即發出單身聲明，「一直以來，白鹿女士都在自己喜歡的事業上努力，以為做好演員的本職工作就好，奈何個人生活一而再再而三地被無端揣測及惡意辱罵。現正式聲明，白鹿女士單身，希望相關內容不要再被有目的地反覆拉出來熱搜，佔用公眾資源」，同時呼籲粉絲追星時要保持理性。