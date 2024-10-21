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美國、日本及菲律賓今年4月宣布成立「呂宋經濟走廊」，據悉在美方支持下，台灣也決定參與該計畫，著墨在綠能及半導體。對於台灣將在其中扮演什麼角色？經濟部長郭智輝今（21）日表示，這必須進入整體行政院討論，「這個是整體國家的大事，不是經濟部可以獨自去做的事情。」當被問到如果是半導體產業是否可能比照台日模式？郭智輝表示，這部分還是要整個國家來討論，畢竟呂宋經濟走廊是美國、日本及菲律賓合作計畫，今年初各國已經在倡議要「Taiwan + 1」。但半導體政策具體怎麼落實，他強調，不是經濟部說了就算數，必須要經整個行政院共同討論才能形成政策，經濟部會根據政策下去執行。另外，郭智輝上週提到想要到菲律賓興建綠電電廠，再透過船運或海底電纜輸回台灣。今天再被問到要用哪種形式綠能時，郭智輝表示，「只要是綠能都可以，包括這個地熱也是綠能」，不管是光電、風能及地熱，只要經濟規模夠大，那麼成本就會降低。2024年4月11日，菲律賓、日本和美國宣布將攜手合作，共同開發位於菲律賓的呂宋經濟走廊，透過協同投資於具重大影響的基礎設施項目，包括鐵路、港口現代化、潔淨能源、半導體供應鏈及部署、農業企業及蘇碧灣民用港口升級等。