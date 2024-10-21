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去年7月間，彰化余姓男子無法忍受妻子消費習慣，以及借貸而壓垮家中經濟，導致余男壓力大到崩潰，竟購買鐵槌向妻子、17歲兒子猛砸，導致妻子慘死，所幸案發時兒子渾身是血，逃到便利商店求救，店員奮力保護之下，兒子能夠倖免於難。彰化地院一審依殺人等罪判余男24年，二審台中高分院審理今年8月改判19年，最高法院今駁回上訴定讞。全案發生在去年7月5日傍晚5點多，余男趁著兒子回家坐在客廳時，拿出預藏的鐵槌攻擊攻擊兒子頭部，導致他大流血，此時妻子剛好返家，立刻衝上去制止，余男則轉而攻擊妻子，余男不斷攻擊妻子頭部，導致妻子頭部受有20幾處嚴重之傷害，倒地身亡，兒子則趁機逃出。拿出於藏的鐵鎚，攻擊兒子頭部，兒子頭部立刻爆血。妻子剛好返家，立刻衝上去制止，余男則轉而攻擊妻子；妻子取出電話報警，但余男仍不罷手，不斷攻擊妻子頭部，妻子頭部受有20幾處重傷，兒子則趁機逃出。余男殺妻後，隨即出門追擊兒子，2人一路拉扯，少年衝進超商內躲避，店員制止余男，後續警方到場將余男制服，並將被害母子送醫急救，不過，余妻因顱腦損傷不治死亡，兒子則受有頭、臉及身體多處骨折，經治療後幸免於難，如今已在大學就讀。檢方偵辦後依殺人等罪嫌起訴余男，彰化地院原打算採國民法庭審理，不過余姓少年在案發後身心嚴重受創，因此改一般程序審理後，一審法院認定余男犯下犯「殺人罪」及「成年人故意對少年犯殺人未遂罪」，分別判處有期徒刑14年、11年，應執行有期徒刑24年。案件上訴二審，高等法院台中分院審理後，僅撤銷「成年人故意對少年犯殺人未遂罪」刑的部分，改判有期徒刑8年10月，最後也改定執行刑為19年。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。