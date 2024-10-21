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民眾黨主席柯文哲因涉京華城貪污圖利案遭羈押，日前傳出父親病危，民眾黨也證實柯文哲提出申請赴醫院探視父親，時常評論時事的臉書粉專「Mr.SR」翻出13年前柯文哲父親接受媒體訪問影片，提及過去228受的苦，因此不希望孩子從政，讓自己也受到當年一樣的痛苦，極力反對柯文哲從政。粉專感嘆稱，若當柯沒有踏入政壇，現在應該跟陳珮琪輕鬆自在用退休俸過著逍遙退休日子，現在回過頭來想「也許柯爸是對的」。柯文哲父親當時受訪時回憶起過去228遭遇，曾228的那些痛苦已經受了，希望孩子不要給爸爸受到一樣的苦，而自己在求學時因為非常窮，因此到新竹師範唸書，吃飯讀書都免費，日後柯文哲則稱爸爸沒有念大學、做醫師，要替他做好醫師。柯文哲父親為此極力反對柯文哲參選從政，只希望他當醫生平安地過一生。該粉專表示，現在回過頭來想，也許柯爸爸是對的，如果柯文哲當時沒有一腳踏入政壇，現在應該正與陳佩琪輕鬆自在的用退休俸過著逍遙退休日子，「沒想到柯爸的父親和兒子，都受到了政治的迫害」。