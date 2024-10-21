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▲星宇航空（2646）日前舉辦上市前業績發表會，圖為星宇航空董事長張國煒。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲《NOWnews》記者本次也有參加星宇航空申購抽籤，但最終在今天早上收到了「未中籤通知」。（圖／NOWnews資料照）

星宇航空（2646）將在10月25日掛牌上市，一共有多達160萬7558名股民參與，締造台股歷史，中籤率僅2.48%，今（21）日上午也公布申購抽籤結果，只有極度幸運的人能夠抽到。而今天早上在申購結果出爐後，也有不少幸運兒紛紛跳出發文分享喜悅。星宇航空（2646）日前開放以每股價格20元申購，申購張數為7萬9900張，每人限申購2張，因此最多將產生3萬9950名幸運兒，以今（21）日收盤價31.15元來計算，。今天上午9點半抽籤出爐，所有抽籤民眾的APP也陸續跳出結果，少數人口袋瞬間多2萬元，而多數人則只能等待明天還款日的到來。在論壇Dcard上，就陸續有星宇幸運兒發文分享，「我也中了，開心！馬上買東西送育幼院」、「新手運第一次抽就中」，也有沒中籤的人哀嘆：「中籤率2.48%真的好難」。《NOWnews》記者本次也有參加星宇航空申購抽籤，但最終在今天早上收到了「未中籤通知」。不過記者身邊友人吳先生，則成為戰勝了2.4%機率幸運兒。吳先生也表示，自己目前的安排是等到10月25日撥券當天，就會立刻賣出，「因為最近要搬家，需要用上一點現金」。◾申購開始日：10月15日◾申購截止日：10月17日下午2時◾預扣款日：10月18日◾抽籤日：10月21日，預計上午9:30◾未中籤還款日：10月22日◾上市日、撥券日：10月25日