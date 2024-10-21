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星宇航空將於25日掛牌上市，星宇航空指出，此次初次申請IPO上市，競拍、抽籤申購都打破歷年紀錄，表示市場對星宇航空營運與資本市場都寄予厚望。星宇航空表示，此次初次申請IPO上市，不論是在競拍張數/金額或申購/抽籤張數上，星宇航空都創下了從民國105年1月1日競拍新制實施以來的新紀錄，此次星宇航空的競拍得標金額則為74.4億元，競拍申購張數更是達31萬9600張。在抽籤申購上，張數達79900張。星宇航空指出，總合格件為160萬7558筆合格件，由於本次星宇航空是一人申購2張，中籤率為2.48%，若以公司現增承銷價每股20元計算，粗略估計凍結市場資金達643億，足見市場投資人對星宇航空於資本市場上的初試啼聲感到濃厚興趣，對於星宇後續不論是在營運及資本市場上的表現更寄予極大厚望。星宇航空成立於民國107年5月2日，雖受疫情衝擊，但仍循計畫完成多項硬體建設及取得各項認證。112年總營收224.72億元，年增568%，疫後第一年就由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。星宇航空分享，今年上半年營收163.33億元，年增65%，稅後淨利9億元，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元；9月營收28.2億元，年增61.6%，為同期新高，累計今年前9月營收259.3億元，年增62.5%，亦創歷史新高。