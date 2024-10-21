我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊謹華在《影后》中角色台詞自嘲沒得過獎，和戲外經歷很相似。（圖／記者吳翊緁攝）

▲（由左至右）薛仕凌、謝盈萱、楊謹華、林廷憶出席《影后》媒體茶敘。（圖／記者吳翊緁攝）

謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、林廷憶今（21）日出席Netflix影集《影后》媒體茶敘，楊謹華剛在第59屆金鐘獎終於奪下獎座，在訪談中她不斷重複強調：「開心！興奮！」還透露隔天一早有工作的她，當晚回家被同樣得獎的鄭元暢、許瑋甯再call出去，玩到凌晨5點才回家。另外在《影后》中初次合作劉冠廷，根本不熟的兩人，第一場戲就是情慾戲，看著緊張害羞的劉冠廷，楊謹華笑說自己也很緊張，只是在裝鎮定。楊謹華提到得獎當晚1點多就已經回到家，結果又被鄭元暢、許瑋甯再度call出去，最後凌晨5點才回家，隔天她10點她還起床去讀本，馬上就去工作。至於獎座要放到哪？楊謹華笑說自己還沒有想這麼多，一旁的金鐘視后謝盈萱表示自己的獎座放在公司，得過兩次視帝、一次迷你劇集男配角獎的薛仕凌，則被兩位前輩虧「沒地方放了」。楊謹華在劇中的角色，有一句自嘲台詞：「我入圍過很多次的金鐘跟金馬，沒有拿過一次」，和楊謹華戲外入圍金鐘7次，每次都槓龜的經歷十分相似，這次她終於得獎，觀眾們都開玩笑喊話台詞可以改了！楊謹華自己也笑說：「蠻感謝本身經歷有些雷同，某部分可以套用在上面，但角色和戲外還是不一樣的人。」還透露導演嚴藝文在拍攝這段時，對楊謹華感到很抱歉，不過楊謹華覺得無所謂，只要角色需要都沒問題。而在劇中楊謹華還有一場跟劉冠廷的情慾戲，兩人過去完全不認識，第一場戲就要拍攝「壓頭情慾戲」，回憶拍攝時，楊謹華笑說劉冠廷是非常害羞的男孩，不過也很專業：「該到定位就到定位、該有情緒就有情緒、該有台詞就有台詞，拍攝地很順利，有感受到冠廷的緊張，其實我也緊張，但不能表現出來，我都在裝鎮定。」