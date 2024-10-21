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今（21）日上午11時許，台中市東區一所高職發生意外事故，高二學生在體育館內從看台區墜落，當場頭部重傷，意識不清。校方說明，學生是在看台區吊掛在欄杆，疑似是認為距離地面僅剩1公尺左右，可以跳躍，豈料疑似因為腳滑，後腦勺撞擊地面，當場四隻抽搐，鼻孔流血，緊急送醫搶救。院方表示，該生目前意識改變，將持續觀察中。根據《ETtoday新聞雲》報導，受傷的高二生今日第三節是上美術課，上課地點在活動中心二樓，下課後，該生鑽出欄杆外，攀爬在二樓看台區，一旁同學曾勸阻該生，避免危險動作，但該生疑似認為距離地面僅剩下1公尺左右，才會執意跳下。根據同學轉述，該生雙手放掉後，原本是雙腳著地，豈料是其中一腳滑掉，導致後腦勺著地因而受傷。台中醫院急診室主任陳莉瑋說明，該生到院後有四肢抽蓄、口鼻流血，由消防人員送抵醫院，到院時昏迷指數只有7分，立即啟動全院外傷機制一同診治，目前緊急插管預防呼吸道阻塞。陳莉瑋指出，目前已安排全身檢查，初步結果沒有看到擔心的腦部出血，但有流鼻血情況，沒辦法排除有沒有顏面骨骨折，該生胸腹部、頸椎沒有看到明顯氣血胸，或是內臟出血。