我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主持人Sandy吳姍儒以穩健的台風和幽默感征服了觀眾，觀眾稱讚她的主持技巧「青出於藍而勝於藍」。（圖／三立提供）

▲Energy與大阪天團Avantgardey的跨界合作令人讚賞。（圖／三立提供）

▲《超級夜總會》主持人苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，收視達到2.82。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮於上週（10／18、10／19）完美落幕，典禮首次移師台北流行音樂中心舉辦，吸引了全台約460萬人次觀賞。這次典禮由三立電視與公共電視聯合轉播，不僅讓觀眾見證了台灣電視產業數位轉型後沒因此沒落，精美的舞台設計、表演和創新技術也成為討論焦點，2天的收視率也在今（21）日出爐，節目類的最高收視點出現在《超級夜總會》主持人苗可麗、許效舜及澎恰恰發表感言時，收視達到2.82％，戲劇類的最高點則是在許瑋甯榮獲「迷你劇集女主角獎」時，收視達到4.10％，這些亮點反映出金鐘獎對觀眾仍有的強大吸引力。主持人Sandy吳姍儒與姚淳耀的出色表現成為本屆金鐘獎的一大亮點。Sandy以她穩健的台風和幽默感征服了觀眾，網友紛紛稱讚她的主持技巧有「青出於藍而勝於藍」的風範。而首次挑戰大型典禮主持的姚淳耀，也因其自然流暢的表現贏得一致好評。網友表示，兩位主持人的默契與台風相得益彰，讓整場典禮更加流暢和有趣。今年的表演節目同樣引發熱議。人氣男團OZONE與競技啦啦隊MONSTER的開場表演為典禮注入了年輕活力，而Energy與大阪天團Avantgardey的合體演出更是讓現場氣氛達到高潮。許富凱與Marz23的跨界合作則展示了兩人驚人的音樂實力，HUSH的表演則以細膩的嗓音打動了全場觀眾，為典禮增添了更多感動與音樂魅力。除電視播出外，今年的金鐘獎網路直播總觀看量達到約751萬次，YouTube上的節目類與戲劇類典禮皆霸佔發燒榜前兩名。無論是電視觀眾還是網路平台的觀眾，對這次金鐘獎的高度期待和熱烈參與都讓本屆典禮大成功。今年金鐘獎在技術創新方面也展現出亮眼表現。三立電視與「穀米機工」合作，打造了「無線遙控升降麥克風底座」，讓得獎者的致詞體驗更加流暢。詹朴與APUJAN則為頒獎人設計了三款風格鮮明的襯衫洋裝，將科幻、時間與想像元素融入設計，則增添了典禮的現代感與時尚感。