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台北股市今（21）日開高走低，終場漲點收斂至55.26點或0.26%，收在23542.53點，日K連3黑，成交量為3521.76億元。其中PCB概念股活蹦亂跳，主要是受惠於台灣電路板國際展會將於後天23日登場，題材促使資金流向相關個股，多檔亮燈漲停。台灣電路板國際展會歷年都在約10月舉辦，被視為產業景氣指標之一，也是設備大廠拚場的展會，各大廠商無不展出最新設備技術，而今年展會更聚焦AI智慧製造。依據台灣電路板協會預估數據，今年與明年PCB產業逐步復甦，預期設備材料產值年增幅度可望高於產業，特別是AI相關的銅箔與高頻高速銅箔基板材料。其中指標廠景碩受惠佈局AI效益將開始逐步顯現，明年獲利有望大彈升。景碩在ABF載板方面，打入AI供應鏈，自12月起稼動率將開始上揚，將顯著復甦。而BT載板方面，雖然目前DRAM遭遇庫存過高的問題，但景碩在DDR5與HBM等高階領域為主要供應商，明年此類高階記憶體產出仍持續拉升，景碩持續受益。而在資本支出部分，今年景碩資本支出約50億元，明年預估會減少，約會落在30-40億元的水準。展望第四季，景碩第四季以ABF載板成長最大，稼動率回到8成以上，包括遊戲用繪圖卡、GPU用載板、AI伺服器、交換機、SERVER等應用，推動ABF載板第四季估仍可季成長1成的水準。景碩目前營收以ABF為最大，占比重為43%，BT占33%、隱眼約24%。也因此激勵今日景碩股價亮燈漲停，終場上漲10.5元或10%，收在115.5元，強勢站上所有均線。其他個股也有表現，同樣攻上漲停的還有達航科技、收在23.4元。其他個股也有表現，富喬、台虹漲逾6%，華通、燿華漲逾5%，欣興、新復興、臻鼎-KY漲逾4%。