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印尼和台灣同屬容易地震的地帶，今（21）日印尼東部發生規模5.8地震，目前尚無傷亡傳出。美國地質調查所（USGS）表示，印尼東部一座島嶼發生規模5.8的淺層地震。《法新社》引述USGS通報指出，地震發生在當地時間上午10時24分（台灣時間上午11時24分），震央在摩鹿加海（Molucca Sea）塔帕島（Tapat），震源深度10公里。塔帕島居民約5萬人，目前尚未接獲死傷和災損的通報。印尼氣象氣候暨地球物理局表示，震後無海嘯風險。印尼位處所謂「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire）上，是世界上地震最活躍地區之一，地殼不同板塊在此相撞，造成大量地震和火山活動。擔心恐有餘震且可能發生山崩，印尼氣象氣候暨地球物理局要求居民和地方當局提高警覺，並建議民眾避免前往山區。