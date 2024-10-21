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▲台美跨海合作攔截！刑事警察局破獲16把制式槍枝走私案，5名犯嫌遭收押起訴。（圖／翻攝畫面）

今年6月間，刑事警察局接獲駐美西聯絡組，及美國國土安全調查署(下稱HSI)通報，美國海關及邊境保衛局(CBP)發現寄往我國包裹，有槍枝零組件藏匿於五金工具箱，經初步檢視，為16把各型號制式手槍；刑事局國際刑警科立即與HSI(洛杉磯、奧蘭多、台北辦公室)、基隆市警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局中和分局組成專案小組，報請基隆地方檢察署指揮偵辦。經刑事局協調美方，查扣槍枝零組件後寄出包裹，再由專案小組成員日夜斷監控包裹動態，直至犯嫌接收所有包裹並通知上游犯嫌前來驗貨，專案小組持票搜索並拘提第一、二、三層收貨人及召募收貨人犯嫌，再溯源查出幕後主嫌謝姓男子，及其餘2名涉案國人，共查扣工作手機、包裹及偽裝用大量五金工具、美金1萬元等贓證物，解送至基隆地檢署複訊後，5名犯嫌遭基隆地方法院裁定羈押禁見。據了解，主嫌謝姓男子長期來回台、美二地，與在美共犯於合法網站購買槍枝，拆解成零件後，混在大量五金工具中魚目混珠，以國際郵包寄至臺灣，再層層轉託代收包裹，並置於收貨地觀察數日確保安全無虞後，才敢拆包驗貨，企圖製造偵查斷點規避查緝，最終仍難逃法網遭檢警緝獲。針對不法分子跨境運輸制式槍枝，嚴重威脅我國社會治安。這些非法槍枝流入黑市，更可能被用於重大暴力事件，刑事局將持續透過情報交換、聯合執法等方式，共同打擊跨境槍枝走私犯罪，還給民眾一個安心的生活環境。