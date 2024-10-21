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▲美國職棒大聯盟季後賽圖表，洛杉磯道奇將和紐約洋基在世界大賽爭冠。（圖／NOWnews製圖）

紐約洋基隊打進2024年世界大賽，他們將和西岸豪門洛杉磯道奇隊來爭冠，上一次前者打進世界大賽，最終世界大賽MVP由日本球星松井秀喜拿下。洋基傳奇球星、棒球名人堂成員Derek Jeter對於老東家將在15年後首闖世界大賽感到相當興奮，在個人社群上感性寫下：「我們，回來了。」Jeter在1995年大罷工後加入大聯盟，1996年、也就是他的新秀年，球隊就打進世界大賽，以4勝2敗擊敗亞特蘭大勇士奪冠。1998年，他們以4：0擊敗聖地牙哥教士隊，1999年他們再以4：0擊敗勇士隊，2000年他們在首屆地鐵大戰中以4：1擊敗紐約大都會，完全WS三連霸。2001年世界大賽，洋基隊以3勝4敗的成績輸給亞利桑納響尾蛇隊，衛冕失敗。2003年松井秀喜加入球隊，他們又以2勝4敗的成績輸給馬林魚。洋基隊最後一次奪冠是在2009年，球隊的對手是費城費城人，松井秀喜在該系列爆發，帶領球隊以4勝2敗登頂，他也拿下世界大賽MVP。Jeter 這一句「我們回來了」蘊含著許多感情，洋基球迷渴望這一冠已久。而今年世界大賽來了另一位來自日本的不世出天才，不過效力的是另一支球隊，結果會如何呢？