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AI熱潮推升中台灣產業轉型力道，立委楊瓊瓔今(21)日上午邀請國發會及相關單位，與台中產業界進行座談，探討設置AI園區的可行性並勘選用地。台中市經發局提出五個潛在地點，包括神岡豐洲科技工業園區一、二期、水湳經貿園區、精密機械科技創新園區及潭子聚興產業園區等，並詳細說明交通便利性、產業優勢及發展潛力。豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇表示，豐洲一期距離國道僅10分鐘，二期則是5分鐘，相較於台中工業區的半小時車程，顯示出豐洲的交通優勢。潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德及台灣工具機暨零組件同業公會副秘書長黃瑞庭也提到，AI對於人才的需求極高，園區應設於蛋黃區，例如中科台中園區，以吸引更多AI人才。低碳產業永續發展聯盟強調，AI的發展將對產業產生重大影響，因為台中擁有完整的產業鏈和聚落優勢，香港、新加坡許多廠商希望來台灣設立據點。他們呼籲設置一定要在台中設AI園區，並成立示範場域，以促進國際AI廠商、品牌及在地產業的合作。台中市經發局副局長李逸安推薦豐洲二期及水湳經貿園區內的創新研發專用區值得考慮，並期待透過AI助力精密機械業的轉型。國發會副主委詹方冠補充，南部主要專注於AI基礎建設，竹北則重視AI研發，中部則評估中興新村的可行性；中部作為傳統產業重鎮，應設立中部機械業AI應用推廣中心，以符合產業AI化的方向。會議中，討論到豐洲二期的開發延宕問題，經發局說，由於台開違約，市府將自行開發，目前面臨國有土地三七五租約承租人要求市價補償及免徵土地增值稅等問題，提出兩個方案，分別是優先開發市有土地及無租約土地，或是擬定三七五租約相關補償方案，依開發計畫內容執行開發作業。經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳對經發局的開發能力表示肯定；他認為市有土地及無租約國有地約有24公頃，現況為素地，方案一可行且推進速度較快，建議將二期拆分為二、三期，並願意協助與相關部會進一步溝通。楊瓊瓔表示，雖然中興新村宿舍群有閒餘土地，但台中擁有完整的產業聚落及產業鏈，就近設立AI園區才能達到加乘效果，尤其豐洲二期、水湳經貿園區都是鑽石地，希望政府聽取產業界心聲，台中市府一定會全力以赴，促進台中產業接軌AI。楊瓊瓔說，會中建議設立中部機械AI應用推廣中心，此提案獲產業界共識，包括豐洲二期、潭子科技產業園區、水湳經貿園區、中科管理局台中園區等四處較為可行，由國發會與經濟部、數發部評估最具發展效益位址。另豐洲二期開發延宕已久，並已承受經濟損失，請產業園區管理局及市府1個月內研議如何加速開闢。