日本拉麵在當地是一種庶民美食，許多上班族在加班到深夜後，都會在回家路上吃上一碗，補足整天下來失去的精力。而在日本也有不少拉麵店，會提供免費加白飯的服務，但日前日本一度鬧米荒，許多拉麵店仍堅持免費送白飯，其中關鍵原因也曝光了！
日本鬧米荒照樣免費送白飯！拉麵店老闆曝苦衷
今年夏天日本鬧了30年來最嚴重的米荒，被封為「令和米騷動」，甚至有段時間是有錢都買不到米，情況直到近期才稍稍緩解。但在日本鬧米荒的這段時間裡，許多拉麵店依舊提供了免費加飯服務。
到了10月10日，日本埼玉縣橫濱市的人氣拉麵店「三鄉家」突然在社群平台X憤怒發文，因為當天有兩位女客人到店用餐，免費加完飯後卻沒有吃完剩了下來，讓老闆忍不住開始考慮「停止免費加飯」的服務，因為在鬧米荒時期還把飯剩下來，已經是對店家與農民的不尊重行為，老闆更希望這兩位女客人能私訊店家聯絡道歉。
拉麵店剩飯事件在日本引發廣大關注，但更多人更好奇的是「日本鬧嚴重米荒」，拉麵店竟然還不顧成本持續提供免費白飯，是否會讓利潤銳減？對此，三鄉家老闆當時則回應，即使白米價格與去年相比上漲30%，但白飯已經是拉麵不可或缺的一部分，「有沒有持續免費提供白飯，對營業額的影響很大」，所以才會忍痛繼續供應免費白飯，也因此在這對女客人把飯剩下來時，才會出現如此激動的情緒。
拉麵店老闆沒說完的內幕！免費送飯創造雙贏
日本拉麵店在米價高昂之時，仍持續提供免費白飯，事件也引起大批日本人持續關注，對此，日本部落客Zapa也在X上發文補充，拉麵店老闆沒有說出口的「免費提供白飯」其他內幕。
粉專《日本省錢小站》特派員也為這段說明進行翻譯，「日本有些拉麵店，會提供免費白飯的原因，並不是因為佛心想讓大家吃飽吃胖，而是因為拉麵湯汁不能直接倒進下水道」。
特派員繼續解釋，「客人喝剩的拉麵湯汁要裝袋秤重，當成產業廢棄垃圾另外丟棄，所以才有很多拉麵店主發現免費提供白飯，讓大家把拉麵湯給配掉會比較省錢」，這就是最近日本這邊白米價格上升3成，但還是很多拉麵店沒有取消免費白飯的理由之一。
不少網友看完後也紛紛驚呼「免費白飯原來有這麼巧妙的用意」、「原來是清潔收尾用的白飯」、「客人、店家的雙贏局面」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年夏天日本鬧了30年來最嚴重的米荒，被封為「令和米騷動」，甚至有段時間是有錢都買不到米，情況直到近期才稍稍緩解。但在日本鬧米荒的這段時間裡，許多拉麵店依舊提供了免費加飯服務。
到了10月10日，日本埼玉縣橫濱市的人氣拉麵店「三鄉家」突然在社群平台X憤怒發文，因為當天有兩位女客人到店用餐，免費加完飯後卻沒有吃完剩了下來，讓老闆忍不住開始考慮「停止免費加飯」的服務，因為在鬧米荒時期還把飯剩下來，已經是對店家與農民的不尊重行為，老闆更希望這兩位女客人能私訊店家聯絡道歉。
拉麵店剩飯事件在日本引發廣大關注，但更多人更好奇的是「日本鬧嚴重米荒」，拉麵店竟然還不顧成本持續提供免費白飯，是否會讓利潤銳減？對此，三鄉家老闆當時則回應，即使白米價格與去年相比上漲30%，但白飯已經是拉麵不可或缺的一部分，「有沒有持續免費提供白飯，對營業額的影響很大」，所以才會忍痛繼續供應免費白飯，也因此在這對女客人把飯剩下來時，才會出現如此激動的情緒。
拉麵店老闆沒說完的內幕！免費送飯創造雙贏
日本拉麵店在米價高昂之時，仍持續提供免費白飯，事件也引起大批日本人持續關注，對此，日本部落客Zapa也在X上發文補充，拉麵店老闆沒有說出口的「免費提供白飯」其他內幕。
粉專《日本省錢小站》特派員也為這段說明進行翻譯，「日本有些拉麵店，會提供免費白飯的原因，並不是因為佛心想讓大家吃飽吃胖，而是因為拉麵湯汁不能直接倒進下水道」。
特派員繼續解釋，「客人喝剩的拉麵湯汁要裝袋秤重，當成產業廢棄垃圾另外丟棄，所以才有很多拉麵店主發現免費提供白飯，讓大家把拉麵湯給配掉會比較省錢」，這就是最近日本這邊白米價格上升3成，但還是很多拉麵店沒有取消免費白飯的理由之一。
不少網友看完後也紛紛驚呼「免費白飯原來有這麼巧妙的用意」、「原來是清潔收尾用的白飯」、「客人、店家的雙贏局面」。