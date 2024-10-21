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▲TGI FRIDAYS星期五美式餐廳主打歡樂用餐氣氛。（圖／TGI FRIDAYS提供）

美國知名TGI Friday’s Inc.星期五美式餐廳驚傳陷入財務危機就快破產！根據外媒報導該品牌總部正積極尋求資金援助，爭取更高貸款以維持餐廳營運。主打休閒餐飲TGI FRIDAYS星期五美式餐廳，提供從浪漫約會到舉辦派對的美味食物，包括道地排餐、漢堡、義大利麵、開胃菜、炸物、沙拉、甜點與調酒等，尤其適合多人聚餐、歡樂慶生等重要時刻前往，受到不少人歡迎。美國知名TGI Friday’s Inc.星期五美式餐廳屢傳財務陷入困境，根據外電報導，近期美國總部正積極尋求資金援助，希望能爭取更高額度的貸款成功，好維持餐廳營運，以求順利通過財務危機，否則最快將在未來幾週內，便可能依美國破產法第11章申請破產保護。對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣代理商，