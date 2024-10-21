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▲謝盈萱說自己被cue 10秒落淚時會10秒生氣。（圖／記者吳翊緁攝）

▲謝盈萱（左）和楊謹華（右）在《影后》中有女女吻戲。（圖／記者吳翊緁攝）

由嚴藝文指導的新影集《影后》，由謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷等人主演，今（21）日的媒體茶敘上謝盈萱說身為演員的自己，如果被cue到10秒落淚的話會想生氣；楊謹華則透露曾經在感動或是因為爭吵而哭泣的時候，被對方質疑：「可以不要再演了嗎？」讓她既傻眼又錯愕。《影后》中演出了女演員們的幕前幕後、酸甜苦辣，而兩位金鐘演員被問到身為演員有沒有什麼「底線」？謝盈萱表示自己很不喜歡被cue表演「喜怒哀樂」之類的，就像小時候學跳舞被爸媽逼著劈腿給長輩看，如果聽到有人說：「你不是演員嗎？來表演一下10秒落淚啊！」她的心裡都會OS：「我可以表演10秒生氣。」楊謹華則舉例在真實生活中，因為感動或是和他人爭執而落淚，但對方看了卻說：「你可以不要再演了嗎？」傷人的言論讓她聽了很傻眼，之後就跟對方保持安全距離。另外謝盈萱、楊謹華在劇中還有女女吻戲，楊謹華表示這次第一次和女生拍吻戲，讓謝盈萱十分驚喜奪走了楊謹華的「第一次」，楊謹華也笑稱拍攝時並沒有任何心理障礙，還直呼：「我怕我停不下來。」