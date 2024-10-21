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▲臺銀黃金存摺價格今（21）日一度衝至每公克2827元，再創新天價。（圖／臺灣銀行官網）

金價漲勢擋不住！在今（21）日亞洲交易時段每盎司一度逼近2733美元，再創歷史新高。不僅如此，連台銀黃金存摺也連續4個交易日創新天價，今日第一盤賣出價格來到每公克2328元新台幣，最高衝上2827元，再創新天價。由於近期國際局勢震盪，美國大選最後衝刺，到底誰會是下一個白宮主人受到市場關注，再加上中東衝突升級導致避險需求飆升，以及寬鬆的貨幣政策環境，投資人開始將資金轉往避險資產布局，因此推動黃金價格持續走高。今日亞洲交易時段，黃金現貨價格一度逼近每盎司2733美元，雖然下午3點小幅回落至每盎司2731元，但還是處於歷史高點。今年以來，黃金價格一路狂飆，倫敦現貨黃金今年前三季漲幅已經達到30%，有望刷新有史以來的年度漲幅紀錄（2007年的30.86%漲幅），此外，華爾街認為，金價漲勢還沒有到盡頭。倫敦金銀市場協會（LBMA）年會的代表們預測，在未來12個月，金價有望升至每盎司2941美元，這也代表著較當前金價水平還有接近10%的漲幅。高盛分析師最近將2025年初黃金目標價格從每盎司2700美元上調至2900美元，並指出各國央行的黃金購買量仍將保持結構性高位。美國銀行策略師也表示，在其他傳統避險資產面臨越來越大的風險之際，黃金的吸引力越來越大。他們在最新報告中寫道：黃金看起來將成為最後的「避風港」資產，推動因素包括央行在內的交易商增加持倉。美銀重申了明年年底金價達到3000美元的目標。受惠於黃金現貨價再創新高，台銀黃金存摺連續4個交易日刷新天價，今日第一盤賣出價掛出每公克2823元新台幣，隨後最高來到每公克2827元。今年以來黃金存摺漲幅已超過38%，超車2008年金融海嘯時期。此外，黃金存摺今年最低點在1月8日的每公克2037元新台幣，以今日高點2827元來看，漲幅已經超過38%。