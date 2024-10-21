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▲郭品希（左起）、邵奕玫、楊卓叡是《為我辦一場西式的喪禮》年輕主角，展露青春、活潑的氣息。（圖／記者朱永強攝）

▲《為我辦一場西式的喪禮》導演游翰庭（右二）與郭品希（左起）、張鈞甯、邵奕玫、楊卓叡出席記者會。（圖／記者朱永強攝）

即將在本月25日上映的新片《為我辦一場西式的喪禮》，掛名出品人的張鈞甯為了力挺旗下新秀郭品希、李振浩，親自在片中客串扮演輔導老師，也感受到片子的青春氣息。由她男友柯汶利執導的《默殺：無聲之地》正全台上映中，《為我辦一場西式的喪禮》本週五起加入戰局，票房勢必要分高下，不覺得手心手背都是肉？張鈞甯妙答：「我們要一起手牽手，一起好，觀眾兩部都可以欣賞，電影業就是要大家的票房都好。」斜槓開起經紀公司，張鈞甯會不會讓新秀們感到敬畏？她笑道：「不會吧，我那麼慈眉善目。」可是《為我辦一場西式的喪禮》主角之一楊卓叡，卻坦言第一次見到她非常緊張，都在發抖、冒汗，弄得想跟他開啟話題的張鈞甯也不知道如何是好。至於郭品希被她形容像「小樹懶」，很常反應慢一拍。與兩個大男生都有對手戲的邵奕玫，雖然演出經驗比他們都豐富、也稍微大個幾歲，因為一張精緻的娃娃臉，站在他們之間並不違和，透露從小就很想成為類似韓國女團那樣的成員，還曾經接到韓國的選秀邀約，可惜年齡已經超過，對方本來想要讓她冒充還在年齡限制內，又因為她已在台灣出道、年紀不是秘密，不得不作罷。3位年輕新秀在片中展現出的真誠、青春面貌，張鈞甯大讚「非常動人」，認為是片子的一大看點。回想起自己的青春，張鈞甯透露在高三時也曾經碰到心儀的男孩，想告白卻沒有成功，自嘲：「我連告白的機會都沒有！」因為彼此只有在圖書館巧遇3次，想到往後可能再也不會碰面，原先要去跟蹤對方、順便告白，結果半途殺出程咬金，有個朋友問她：「妳家不是這個方向，為什麼往這邊走？」她一時覺得彆扭就轉身回家，和那個男生真的再也沒見到面。還好目前張鈞甯仍然有穩定的感情，柯汶利早先認了是「以結婚為前提」認真交往，她則回答兩人都是成年人，都很真誠，但順其自然，先不要想太多，對於婚事目前也沒有時間表，戲照接也會繼續幫忙旗下新人好好發展。