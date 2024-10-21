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泰國春武里府以侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）聞名的芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo）近期湧入大量遊客，一名中國籍女子在園內使用彈弓，疑似攻擊動物的影片在網路上瘋傳，引發網友的憤怒，園方對此也回應不排除提告。根據泰國媒體《Thaiger》報導，TikTok網友（@patcharida_36）10月20日上傳了一段影片。只見影片中有一名外國女子頭戴鴨舌帽，身穿粉紫色上衣，在動物園內拿起手上的彈弓，朝高處瞄準，隨後發射。當下她身旁的親友不但沒有阻止她的攻擊行為，甚至還在發射後驚呼不已，似乎在認同和鼓勵她的行為。儘管在一旁的泰國網友見狀後，不斷出聲阻止，但是一行人絲毫不理會，也氣得網友將影片上傳，而這段影片也立刻引發其他泰國網友不滿，並呼籲園方採取法律行動。最可惡的是，女子射擊後還一臉笑嘻嘻，似乎完全不覺得自己有錯。當時同團的其他遊客也目擊了這個攻擊行為，但是都沒有人上前制止。據了解，事發地點附近沒有動物圍欄，目前還無法確定女子射擊的具體目標。有網友表示，當時女子所處的地點是老虎園區，有些猴子會在樹林中遊玩，推估女子射擊的目標是那些無辜的猴子。許多網友對於女子行徑非常不滿，要求園方無論如何都要提告，因為攜帶彈弓入園本身就是十分危險的事，也有可能會傷到其他遊客。