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台北股市今（21）日終場上漲55.26點或0.26%，收在23542.53點，日K連3黑，成交量為3521.76億元；其中三大法人合計買超261.07億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超211.16億元；投信「由賣轉買」，今日買超20.74億元；自營商（自行買賣）「連7買」買超29.17億元，合計三大法人買超261.07億元。美國股市上週五（18日）全數走高，四大指數全數收紅，此外投資人關注本週將公布的科技公司財報。也激勵台北股市今（21）日開盤上漲115.71點、來到23602.98點，隨後在權值股走高之下，指數最高來到23678.51點，不過尾盤遇到賣壓襲擊，台積電一度翻黑，拖累指數漲點收斂、終場上漲55.26點或0.26%，收在23542.53點，日K連3黑，成交量為3521.76億元。資金簇擁中小型股，櫃買指數開高走高，最高來到272.68點，終場收在相對高點272.46點，上漲3.77點或1.4%，一口氣站上所有均線，成交量為1000.69億元。權值股多為開高走低，權王台積電以1090元開出、上漲5元，最高來到1095元，不過午盤過後賣壓湧現，一度翻黑下跌5元，終場收在平盤價1085元，日K連2黑；鴻海也同樣開高走低，以210元開出、上漲2.5元，盤中最高一度來到213.5元，終場上漲2.5元或1.2%，收在210元，持續寫下超過3個月來新高紀錄，貢獻大盤指數就有10點；聯發科則是以1310元開出，最高一度來到1345元，終場上漲25元或1.92%，日K連2紅，收在1330元，貢獻大盤指數就有11點。今日個股成交量排行榜前五名：凱基金、矽統、新光金、中信金、鴻海；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯發科、晟銘電、聯鈞。