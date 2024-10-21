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▲盧秀燕堅持碳費8成留地方，分不到碳費的蔣萬安表示認同。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.21）

針對環境部長彭啟明回應，若碳費至少8成留在地方，基隆、台北都將是零。台中市長盧秀燕今天當著台北市長蔣萬安的面說「沒有繳交碳費的城市，我們要恭喜他們，表示永續淨零很成功」。她強調地方沒要求全拿，中央可用自己分配的比例挹注這些縣市。蔣萬安也呼應「取之地方用之地方」，指巧婦難為無米之炊，盼中央了解聆聽地方心聲。明年1月1日將開徵碳費，環境部預估首年收入60億，台中市長盧秀燕二度喊話，籲碳費至少8成留在地方。昨天環境部長彭啟明回應，徵收碳費比例最高的前3縣市，依序為高雄26%、雲林24%、台中13%，若80%撥交給地方主管機關，新北市、南投縣都不到1%，基隆、台北、嘉市、金門、澎湖都是零，且可能讓弱勢族群無法獲關注。蔣萬安今（21）日下午南下台中，參加捷運合作記者會。會後媒體針對彭啟明說法訪問盧秀燕，盧秀燕當著蔣萬安的面說，「沒有繳交碳費的城市，我們要恭喜他們，代表沒有重大污染，永續淨零做得很成功」。接著她說，其他縣市沒這些城市幸運，並舉例台中火力發電廠還是用煤發電，地方有許多永續淨零工作要做，明年起這些城市的業者依碳排放量繳交費用，取之於地方、用之於地方推動環保永續淨零工作，非常合理。對於北市等縣市可能無法拿到碳費，盧秀燕說，若地方拿8成，中央可就自己的2成部分進行運用，「要不要給予其他城市，或是自己使用，我們都沒意見」。蔣萬安也呼應盧秀燕「取之於地方、用之於地方」的概念，他表示地方政府在第一線進行減碳淨零非常辛苦，但巧婦難為無米之炊，若撥一定比例給地方政府，就能更有效率運用碳費，讓環境永續、淨零減碳做到好還要更好，他呼籲中央了解、聆聽地方心聲，在碳費整體配比上給予地方大大支持。