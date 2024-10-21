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▲中職35年台灣大賽首戰前進台北大巨蛋，中信兄弟擔任主隊，前兩戰賣了超過7.7萬的票房。（圖／記者林之越攝）

臺北大巨蛋在這個賽季已經成為中華職棒賽事的票房利器，在剛剛打完的台灣大賽前兩戰，主場的中信兄弟兩戰進場人數來到7.7萬，今天統一獅也宣布G3預售票來到「近2萬張」，因此今年台灣大賽前三戰票房就有望突破10萬。中信兄弟在台灣大賽前兩戰於大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，根據官方統計數字，G1吸引滿場的4萬人，G2則湧入37,596人，讓系列賽前2戰的累積進場人數來到7.7萬人，正式刷新兄弟過去在台灣大賽的主場最多觀眾數紀錄。過去中信兄弟台灣大賽主場賽事，最多觀眾數的1次發生在2020年，當時共有4戰舉辦在洲際棒球場，累積6.24萬人進場，如今進軍大巨蛋後，只在前2戰就超越這項紀錄，寫下球隊的歷史新頁。統一獅在系列賽G3也將於大巨蛋比賽，G4在班師回台南棒球場進行，至於G5-G7則都將在中信兄弟主場進行。統一獅稍早表示，Ｇ3截止到剛剛預售已近2萬張，這一場在平日開打的賽事靠著大巨蛋魅力能夠催出多少票房，很受關注。