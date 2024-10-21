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▲導演黑澤清來台宣傳《仇雲殺機》，透露10年前見過菅田將暉。（圖／天馬行空）

▲小松菜奈（右）跟菅田將暉是粉絲最愛的銀色夫妻。（圖／資料照、菅田將暉X）

日本電影《仇雲殺機》是導演黑澤清最新編導的作品，找來日本影帝菅田將暉主演，集結古川琴音、奧平大兼、窪田正孝等一線卡司。黑澤清來台宣傳電影，今（21）日受訪，對於能請到菅田將暉主演自己的作品，感到光榮與開心，但因為拍攝地區偏遠、不在東京，導致菅田將暉的老婆小松菜奈無法探班，黑澤清也直呼太可惜。《仇雲殺機》講述吉井良介（菅田將暉 飾）在擔任工廠作業員的平凡假象之下，以獨到的眼光與能言善道的口才，大量低價買進各式產品再高價轉手賣出，賺取橫財。同為偏門經銷商的學長提議共同投資拍賣事業，卻被良介果斷拒絕；然而，他卻同時間辭去工作，帶著女友埋伏鄉間豪宅，並僱用當地幫手決定擴大事業版圖。良介野心勃勃，盜賣贗品醜聞卻甚囂塵上，受害買家誓言復仇，恨意如雲無影無蹤，讓渾然不覺的良介，尚未感到死亡威脅即將到來。黑澤清導演表示，自己與菅田將暉10年前曾在「盧卡諾影展」見過一次面，後來隔了許久沒聯絡，對於此次能邀請到他擔任《仇雲殺機》的主角，感到非常興奮。他寫劇本階段並沒有代入任何演員的形象，但確實曾想過要是吉井這個角色可以由菅田將暉出演就太好了，但覺得可能性不高因此打消念頭，沒想到最終真的能邀請到他演出。被問到拍攝期間，菅田將暉的老婆小松菜奈是否有來探過班，黑澤導演遺憾表示：「因為拍攝地區距離東京太遠，所以小松菜奈沒有來探班，太可惜了！」對於此次繼2001年作品《回路》，《仇雲殺機》再次以網路為主題創作，黑澤清表示：「20多年前網路剛興起，包含我在內所有人都對這個東西感到很未知，我也是在這樣的心情下創作《回路》，現在網路很普及，成為大家生活的一部分，所有好的東西、壞的東西都能因為網路集結、放大、擴散出去。孤獨感也是，當很多人的孤獨串連起來就會形成更大的孤獨，然後蔓延開來。這種現象是我創作這部片的起源。」對於台灣觀眾多元的觀後觀點，黑澤清則表示：「這次來台灣聽到很多過去沒想過、第一次聽到新想法！特別是電影與電玩的連結，相當有趣！」他也分享自己相當喜歡玩電玩，比較不擅長格鬥、動作型遊戲，偏愛玩解謎型遊戲，但最近太忙沒空玩遊戲，主要是太太在玩《薩爾達傳說2》，他忙裡偷閒時也會幫太太打氣、協助她破關。類 型：劇情片導 演：黑澤清編 劇：黑澤清語 言：日文片 長：2小時3分鐘主 演：菅田將暉、古川琴音、奧平大兼、窪田正孝上映日：2024年11月1日