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行政院長卓榮泰接受《彭博新聞》專訪談到核能方針，被解讀是賴清德政府對新核能技術態度「非常開放」。對此，經濟部今（21）日表示，行政團隊立場一致，即是核安要確保、核廢能處理，社會有共識，「只要是對台灣發展好的科技，後續都會繼續密切關注研究。」卓榮泰接受《彭博新聞》專訪時被問到，台灣是否考慮使用新型核能技術？他回應，我們知道其他各國都在積極發展各類新型能源，目前預期台灣產業在2030年前不會遇上用電瓶頸。他指出，現階段台灣核電廠已除役或即將除役，但仍會為了因應新型核電技術，以及未來法規可能變化做準備；當我們考慮下階段或重新考慮既有核能廠，我們必須具有足夠人力，所以即便這些機組已經停役，但人力也不能解散，「他們必須隨時準備新興技術，以及解決既有核能問題。」經濟部下午回應，行政團隊立場一致，即是核安要確保、核廢能處理，社會有共識。經濟部對各項新的能源科技發展都抱持開放態度，無論是核能，或部長今日視察的首座地熱深井開鑿，只要是對台灣發展好的科技，後續都會繼續密切關注研究。另外，經濟部也感謝院長關心台電核能部門人才留用議題，經濟部長郭智輝同樣高度重視台電留才，特別是針對未來核後端處理與新科技的研究，已責成台電研擬留才計劃，希望讓好人才能持續為國家所用。行政院發言人李慧芝重申，對於未來新的核能技術、核能的發展，院長已經不只一次對外說明，在安全、核廢料的處理問題得到解決、社會有共識的3個前提下，政府都採取開放的態度，從過去到現在，都是這樣的態度，並沒有所謂立場轉變的狀況。李慧芝表示，目前台灣面臨的核後端、核廢料的問題需要專業人力處理，因此卓院長在專訪中也提到 ，他會要求台電不能讓核電廠管理人員因核電廠除役而離開，必須要保持這些原來的人員，不僅因應未來新的核能技術的研發，也要因應核廢料等核後端的處理，或法令變更的可能。