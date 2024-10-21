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▲拚戰整年繳出優異成績，年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿莊昕諺、陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。（圖／中華職棒提供）

▲年度最佳新人獎入圍者由新球隊台鋼雄鷹包辦，王博玄、陳柏清、曾子祐三人隊內競爭角逐新人王。（圖／中華職棒提供）

「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月4日晚間18點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，六隊角逐各大獎項，年度三大獎競爭激烈，今（21）日首先公布年度三大獎入圍名單，最受矚目的年度MVP獎項，將由統一7-ELEVEn獅兩位投手古林睿煬、勝騎士以及台鋼雄鷹洋砲魔鷹來爭奪。拚戰整年繳出優異成績，年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿莊昕諺、陳柏豪以及中信兄弟曾頌恩。樂天桃猿兩位牛棚投手皆有亮眼成績單，莊昕諺投出生涯年，本季出賽50場，共44.1局的投球，拿下6勝1敗、11次中繼成功，防禦率3.45，每局被上壘率1.29，數據都是生涯最佳，成績大躍進。陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王，今年在新球隊找到自己的一片天，成長幅度大家有目共睹。中信兄弟曾頌恩今年有著明顯蛻變，長打為球隊貢獻良多，今年112場出賽，總計392打數、119支安打、10支全壘打、52打點，打擊率0.304、長打率0.441，各項數據相較去年都有明顯進步，晉升為中信兄弟不可或缺的重砲手。年度最佳新人獎入圍者由新球隊台鋼雄鷹包辦，王博玄、陳柏清、曾子祐三人隊內競爭角逐新人王。守備位置內外兼修，王博玄本季出賽108場，擊出106支安打，新人球季即達成百出賽及生涯百安里程碑，是陣中不可或缺的主力選手。左投陳柏清去年在二軍起步表現優異，今年來到一軍舞台表現更上一層樓，總計出賽19場、18場先發，102局的投球，戰績6勝10敗，防禦率3.53。狀元郎曾子祐今年115場出賽，新人年出賽幾近全勤，本季456打數、123支安打，穩定輸出的表現成為隊史首位達成百安選手，是台鋼的重要主戰游擊手。年度最有價值球員入圍選手分別是統一7-ELEVEn獅兩位投手古林睿煬、勝騎士以及台鋼雄鷹洋砲魔鷹。古林睿煬擔綱獅隊本土王牌角色，今年為球隊拿下多場勝利，本季21場先發出賽，其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66奪下今年的防禦率王，是今年最為亮眼的本土投手。包辦勝投王、三振王兩項個人獎的勝騎士，今年球季26場出賽，159.1局的投球送出167次三振，拿下14勝5敗，更獲得3次單月投手MVP，表現備受肯定。台鋼雄鷹首位洋砲魔鷹貢獻良多，127支安打、30支全壘打、99打點，囊括全壘打王和打點王，整體攻擊指數0.934，長程火力時常給予球隊適時幫助。