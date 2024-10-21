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▲五月天官宣跨年演唱會時程，粉絲準備開始搶票。（圖／相信音樂提供）

▲五月天演出視覺超猛，連非主場的中信兄弟周思齊引退賽都誠意十足。（圖／相信音樂提供）

▲阿信的「烤鴨事件」曾引起軒然大波。（圖／阿信IG）

五月天25週年「回到那一天」巡迴演唱會即將迎來新年特別版，從2024年12月28日開始，連續6個夜晚將在桃園樂天棒球場舉行，並陪伴歌迷一同迎接2025年。然而，隨著演唱會消息一官宣，粉絲們對於一些實際問題感到擔憂，從搶票難度，到舞台設計和「烤鴨事件」的影響，已經成為粉絲之間的討論焦點。五月天的演唱會向來是一票難求，這次25週年演唱會預計也不例外。6場演出的門票將於11月10日開售，面對龐大的粉絲基數，許多人擔心無法順利購得門票。此外，桃園樂天棒球場的交通便利性引起了部分討論。與以往不同的是，這次觀眾可以選擇搭乘機場捷運至A18高鐵桃園站，再轉乘接駁車或公車前往棒球場，交通選擇相對豐富。不過，跨年期間的交通壅塞仍可能對粉絲造成困擾，而且不確定是否機場捷運會和台北捷運一樣24小時開放 。五月天的演唱會以其創新的舞台設計和震撼的視覺效果聞名，這次在桃園棒球場舉行的跨年演唱會，舞台設計是否能滿足各區域觀眾的需求成為粉絲們關注的重點。大型棒球場的座位距離舞台較遠，特別是對於後排或較高處的觀眾來說，能否有良好的視覺體驗成為熱議話題。儘管五月天的每場演出都投入大量心力在視覺效果上，但面對不熟悉的桃園樂天棒球場場地，粉絲們仍擔心這次的設計是否能如以往一樣驚艷 。日前，有關五月天阿信脫口「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨」的「烤鴨事件」引發了網路上的爭議，媒體大肆報導使這件事在網路延燒一陣子，讓部分粉絲擔心這會影響演唱會的氛圍。雖然樂團並未對事件作出正面回應，但部分粉絲擔憂負面新聞會干擾五月天一貫維持的正面形象。多數樂迷相信五月天的專業表現能夠淡化爭議，並期待這場25週年的跨年演唱會能夠如往常一樣充滿正能量 。