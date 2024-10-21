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許多長輩或子女，透過每月向往生互助會繳交互助金，希望等到年老離世，能多領取一筆互助金來辦理身後事。台中市議會今(21) 日進行民政業務質詢，市議員林祈烽指出，自民國111年追蹤查核相關資料，原本台中市已列管的九個老人互助會，迄今卻只剩下六個老人互助會持續列管中，明顯已有三個老人互助會不知去向，近萬名的會員權益被消失。市議員林祈烽、謝志忠、張玉嬿、王立任與黃守達等議員指出，中市府的「不聞、不問、不協助」消極態度，就連剩下列管的六個老人互助會，相關查核資料也是一問三不知。樣樣只會推說中央沒有明訂查核機制，根本市府只是不作為的藉口，明明盧市長就可以針對食安及空污，訂定相應的自治條例，卻始終不願意依循「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，來主動訂立「台中市往生互助管理自治條例」保障長輩們的手尾錢，明顯就是踢皮球。林祈烽指出，早在民國102年前市長胡志強就曾公開向市民喊話「往生互助會政府納管，民眾權益有保障」，當年還有10個團體登記辦理往生互助業務，11年要過去了，只剩下6個老人互助會，卻還有2萬多名的會員的權益沒有受到實質的保障。林祈烽特別準備象徵台中市老人互助會現況的黑箱，希望中市府能體恤這些長輩的棺材本，主動協調各局處協助社會局，不能一直消極的等到長輩權益受到侵害，才請他們自己依循民刑事的救濟途徑，應該化被動為主動，加強財務收支查核，擬定具體作為適時資訊揭露，來為長輩把關 ，不要再讓互助會成為三不管地帶。副市長黃國榮則回應表示，目前台中市立案的往生互助會僅剩六個團體，人數並不多，後續會責成社會局積極研議相關自治條例。社會局表示，往生互助契約為私權契約，依人民團體法的法定職權，社會局僅監督會務。社會局每年皆委請會計師查核列管的社會團體會務與財務(含往生互助事項)，並在社會局官網公告查核節錄報告，以行政指導方式函請該會與會員充分溝通，依契約履行。此外，社會局也有製作往生互助會宣導單，提供各區公所及法制局等單位協助張貼發放，並於官網持續加強宣傳，提醒民眾注意風險。