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▲內湖「台北康寧麥當勞」就位在哈拉影城旁，人潮眾多。（圖／翻攝自Google Map）

▲「台北康寧麥當勞」附設得來速，一排隊就有車輛可能佔用到道路。（圖／翻攝自Google Map）

▲鹹甜口味的肯德基「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」明開賣。（圖／肯德基提供）

▲肯德基「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，單顆55元、雙色蛋撻禮盒264元。（圖／肯德基提供）

麥當勞在台北內湖經營20年的「台北康寧餐廳」驚傳要熄燈，有民眾在臉書社團「我是東湖人」透露看見結束營業公告。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，有在地人感嘆從小吃到大的回憶又要消失，雖然可轉往鄰近新開的東湖店，但得來速優惠也沒了；不過也有深受困擾的駕駛，忍不住慶幸排隊客以後不會佔用到車道而塞車。方便民眾不用找停車位、免下車就能購買麥當勞的得來速服務，很受開車一族歡迎。不過需要專屬車道設計的關係，在寸土寸金的台北地區已所剩不多間。有民眾在臉書社團「我是東湖人」透露前往麥當勞台北康寧餐廳，看見結束營業公告，驚訝又一間20年資深麥當勞要走入歷史。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，店面公告也提供另一間台北內湖金龍餐廳供用餐民眾參考。不少在地人感嘆，從小吃到大的回憶又要消失了，尤其麥當勞「台北康寧餐廳」可是現已少見的獨棟建築門市，雖然去年底才新開幕麥當勞台北東湖餐廳，兩店步行距離僅約8分鐘，當時便有人擔心會影響康寧店，沒想到竟一語成讖。雖然想吃麥當勞可就近轉往東湖店購買，但鐵粉哀嚎得來速才有的「熟客券」、VIP貴賓卡專屬優惠也等於通通都沒了。不過消息一出，也有鄰近地區深受困擾的駕駛，忍不住慶幸，至少麥當勞的排隊客以後不會佔用到車道而塞車，可以少見到一些購物路霸的現象。另外，肯德基鎖定被CNN評為台灣必吃十大美食之一的胡椒餅，創新研發「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，鹹香胡椒蔥肉巧妙融合香甜濃郁的原味蛋撻，一起包進163層酥脆撻皮，上層還撒有蔥片與香純白芝麻，將於明（22）日正式開賣。單點1顆55元、雙色蛋撻禮盒「原味蛋撻 x 3＋胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 x 3」264元、整盒「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻禮盒」288元。