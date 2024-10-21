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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依歸申請，深夜探視病重的父親柯承發；19 日晚間民眾黨偕柯文哲的妹妹柯美蘭一同聲援柯文哲；對此，北市議員簡舒培表示，司法碰上柯文哲就不公非常奇怪，且跟柯有關的這麼多人都被收押了，民眾黨跟柯文哲的家人，居然都還沒看到。柯美蘭19日發言時哽咽痛批道，執政黨押人取供，關押她哥哥，讓她要獨自面對她爸爸的生病；民眾黨團總召黃國昌也表示，柯文哲被民進黨關押，被政治對手用司法打擊。對此，簡舒培受《民視》採訪時表示，「司法不公，所以就等於柯文哲清白，我覺得這非常奇怪」，所有的偵查程序，不是為了柯文哲一個人設置的，為什麼只有用在柯文哲上面，就變司法不公？她認為，跟柯文哲有關的，都已經有這麼多人收押，然後民眾黨跟柯文哲的家人，居然都還沒看到，他們就想要用悲情牌打悲情牌，形塑一個政治鬥爭的方式，來幫柯文哲卸責。