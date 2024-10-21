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▲台中市觀旅局與元明商店、小林煎餅等多家糕餅名店合作，推出三款文創伴手禮禮盒，（圖／記者金武鳳攝，2024.10.21)

▲立法院副院長江啟臣、觀旅局長陳美秀，童心大發，玩起後意太陽餅禮盒中附贈的文創小弓箭。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.21)

台中市觀光旅遊局與元明商店、小林煎餅等多家糕餅名店合作，推出三款文創伴手禮禮盒，今日舉辦台中國際糕豐會聯名商品發表會時，觀旅局長陳美秀發表「養母論」，指稱有人問她觀旅局為何要管到糕餅，她大氣回答，管糕餅的「生母」是經發局、工策會，她在觀旅局很會行銷，就以「養母」角色跨界幫忙。今日在文化部文化資產園區舉辦的聯名商品發表會，立法院副院長江啟臣對聯名行銷也很感興趣。他說，韓國瑜院長推動與金門高粱聯名的紀念酒，一推出就秒殺，他在做國會外交時常送台中糕餅，他向與會糕餅業者喊話，「誰要來和立法院聯名，可以把台中糕餅透過國會外交推向國際」。台中觀旅局與聯翔餅店、阿聰師的糕餅主意、元明商店、小林煎餅、木匠兄妹木工房、華剛茶葉及珈神咖啡等知名品牌合作，推出的三款文創伴手禮禮盒，分別是「厚意太陽餅」、「窗花禮盒」及「心遊台中-追愛成功」。陳美秀表示，明(22)日台中主辦的「第11屆台越觀光合作會議」將登場，可以透過大會及旅宿業平台的聯動推廣，將台中伴手禮的品牌知名度推向國際盛會，吸引更多國內外旅客來台中旅遊，品嘗在地特色糕餅，帶回充滿文化意涵的伴手禮。台中市觀光旅館商業同業公會理事長姜文偉則指出，為了推動台中觀光國際化，透過糕豐會活動與糕餅業者首次合作，結合台中市旅館商業同業公會、台中市直轄市旅館商業同業公會及台中市民宿協會等計150家旅宿業者共同行銷，後續將推出聯名住宿方案，讓旅客直接在旅館或民宿選購台中特色糕餅，便利又具紀念價值。台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼也說，此舉不僅推動了台中觀光與糕餅業的雙贏合作，也助於提升旅遊經濟的發展；阿聰師的糕餅主意總經理吳聰朝表示，糕餅文化與台灣人的生活息息相關，無論是喜慶、節日還是祈福，糕餅都是重要的一部分，作為糕餅業者，將堅守傳統並融入創新元素，以持續傳承並發揚台灣的糕餅文化為志業。觀旅局表示，這次糕豐會首度嘗試異業結合，自今年4月召開籌備會凝聚產業共識，後於6至7月舉辦了2場異業合作會議，最終順利促成三款特色聯名商品推出。第一款「厚意太陽餅」由聯翔餅店與木匠兄妹木工房合作，靈感來自台中名產太陽餅，並融入后羿射日的傳說，設計趣味十足。另第二款「窗花禮盒」由阿聰師的糕餅主意與華剛茶、珈神咖啡聯名推出，設計靈感來自台中市定古蹟「摘星山莊」的窗花圖案，並附有精美木雕杯墊，文化意涵豐富。第三款的「心遊台中-追愛成功」禮盒，由元明商店與小林煎餅共同打造，將台中著名景點烙印於煎餅上，並附有象徵幸福的吊飾，提升伴手禮的紀念價值。未來，這三款聯名商品將透過線上預訂及各大平台販售，並將持續結合更多文化創意，為台中的糕餅產業注入新生命力。