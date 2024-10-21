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▲桃猿「火球男」葉家淇也接獲樂天球團不續約通知。（圖／記者葉政勳攝）

樂天桃猿今（21）日宣布，球團相當感謝他們過去對球隊的貢獻與付出，也祝福他們未來有更好的發展。許銘傑後續透過社群網站表示，一路到11月10日對戰世界棒球12強中華隊熱身賽後結束，秋訓成員以陣中年輕選手為主，本次訓練著重於強化球員個人能力，期待年輕球員有所成長。許銘傑在結束職棒生涯後，曾於中信兄弟擔任投手教練，隨後重返母隊西武獅擔任教練一職。自2020年11月起，加入樂天桃猿教練團，並於今年回任一軍投手教練。稍早，。他對此表示感恩，感謝球隊給予他機會，讓他能夠繼續傳承棒球的知識與經驗。姓名：許銘傑生日：1976年12月1日選手經歷：台中金剛、埼玉西武獅、歐力士野牛、Lamigo桃猿、中信兄弟執教經歷：中信兄弟一軍牛棚教練、埼玉西武獅二軍投手教練、樂天桃猿一軍投手教練、樂天桃猿二軍首席投手教練